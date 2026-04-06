Η Premia Properties ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση ομολόγου ύψους €150 εκατ. επταετούς διάρκειας.

Η δημόσια προσφορά προσέλκυσε αξιοσημείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε € 211,5 εκατ. και να υπερκαλύπτει την έκδοση κατά 1,4 φορές. Το ετήσιο κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,1%.

H έκδοση αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας προς την PREMIA, το στρατηγικό πλάνο και τις προοπτικές της. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, σε ιδιαιτέρα δύσκολες συνθήκες εν μέσω σημαντικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το ομόλογο αυτό έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €40 εκατ. που υλοποιήθηκε τον Ιούλιο 2025, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας προς τον στόχο του € 1δις συνολικών επενδύσεων.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος της PREMIA Properties, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Διοίκηση και όλη την ομάδα της Premia που βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Εταιρείας και την σταθερή στρατηγική πορεία της PREMIA στην ελληνική αγορά του real estate».

Ο Κώστας Μαρκάζος Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties δήλωσε : «Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Premia σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές και γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε δυναμικά με επενδύσεις, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύοντας την κερδοφορία μας. Ευχαριστούμε όλους τους επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που στηρίζουν έμπρακτα την Premia με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Ευχαριστούμε επίσης τους συντονιστές κύριους αναδόχους και σύμβουλους έκδοσης Εθνική Τράπεζα και Piraeus Bank, τους συντονιστές κυρίους αναδόχους Alpha Bank και Optima Bank, τον κύριο ανάδοχο Credia Bank καθώς και τον ανάδοχο Vigor Finance, για την υποστήριξη και καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της Premia, τα οποία για ακόμη μία φορά ανταπεξήλθαν με συνέπεια και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις του εγχειρήματος, αντανακλώντας τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας.»