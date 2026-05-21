Δεν θα δεχτούμε διόδια στα Στενά του Ορμούζ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι ΗΠΑ θα «λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου» από το Ιράν επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε πως «θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το πάρουν. Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό είναι «πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να συζητήσουμε» επανέλαβε ο Τραμπ και συμπλήρωσε πως «Διαπραγματευόμαστε και θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το πετύχουμε αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα έλεγα ότι καταστρέψαμε το 85% της πυραυλικής τους ικανότητας. Τώρα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να κατασκευάσουν πυραύλους, να κατασκευάσουν drones».

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ συμπλήρωσε πως «το θέλουμε ανοιχτό. Το θέλουμε δωρεάν. Δεν θέλουμε διόδια. Είναι διεθνές. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός και δεν χρεώνει διόδια».

Τόνισε ακόμα ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νότιων υδάτων του.

«Δεν υπήρξε πλοίο που να μπόρεσε να περάσει χωρίς την έγκρισή μας. Και το Ναυτικό έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και κανένα πλοίο δεν πηγαίνει στο Ιράν, όπως γνωρίζετε. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει ή δεν φεύγει από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας» σημείωσε.