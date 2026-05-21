Δύο ανώτερες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε ένα από τα βασικά αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές του προσπάθειες την Πέμπτη με σκοπό να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις τελευταίες απαντήσεις της Ουάσιγκτον, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να περιμένει μερικές ημέρες για να λάβει τις σωστές απαντήσεις, αν και δηλώνει πρόθυμος να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μετά από έξι εβδομάδες εύθραυστης εκεχειρίας, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο.

Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τον πληθωρισμό και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται ισχυρές πιέσεις στο εσωτερικό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς τα ποσοστά δημοτικότητάς του υποχωρούν προσεγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, πρόκειται να αποφασίσει σήμερα Πέμπτη αν θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται ήδη στην Τεχεράνη από την Τετάρτη. Μία από τις πηγές ανέφερε πως βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες με όλες τις ομάδες του Ιράν, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η εξάντληση της υπομονής του Τραμπ αποτελεί πηγή ανησυχίας, αλλά όλοι εργάζονται εντατικά προκειμένου να μεταφέρονται πιο γρήγορα τα μηνύματα της κάθε πλευράς. Νωρίτερα, και το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA είχε μεταδώσει ότι ο Μουνίρ θα ταξίδευε στην Τεχεράνη την Πέμπτη για διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κείμενο που τελεί υπό συζήτηση στην ιρανική πρωτεύουσα αφορά το γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα λειτουργήσουν ως εγγυήσεις.

Ωστόσο, δύο ανώτερες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε ένα από τα βασικά αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε επίσημη οδηγία σύμφωνα με την οποία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο κοντά σε αυτό που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταλεί στο εξωτερικό.