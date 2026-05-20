Τα «dislikes» πέφτουν βροχή στο νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» στο YouTube.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, βγαίνει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι και μπορεί να θεωρείται ως μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ωστόσο βρίσκεται το επίκεντρο μιας νέας διαδικτυακής διαμάχης και δεν αναφερόμαστε στο πολυσυζητημένο της καστ.

Σύμφωνα με το Comic Basics, το τελευταίο τρέιλερ του «The Odyssey» έχει τα περισσότερα «dislikes» (δεν μου αρέσει) που έχει συγκεντρώσει (μέχρι τώρα) τρέιλερ ταινίας του Νόλαν στο YouTube. Προς το παρόν, το τρέιλερ έχει 318.000 «μου αρέσει» και 83.000 «δεν μου αρέσει», όπερ σημαίνει ότι περίπου το 21% των ατόμων που απάντησαν είχε αρνητική αντίδραση.

Οι θεατές αναφέρουν διάφορους λόγους για τη δυσαρέσκειά τους. Κάποιοι εκφράζουν την απορία τους για τις πανοπλίες τις οποίες θεωρούν εκτός τόπου και κυρίως χρόνου, δηλαδή της εποχής που διαδραματίζεται η ιστορία. Σε άλλους δεν αρέσει αρέσει το γεγονός ότι οι χαρακτήρες μιλούν με αμερικανική προφορά και χρησιμοποιούν λέξεις που ακούγονται (πολύ) σύγχρονες, όπως το «dad» (μπαμπάς) που βγαίνει από τα χείλη του Αντίνοου - Ρόμπερτ Πάτινσον. Αρκετοί ήδη τη συγκρίνουν με την ταινία «Τροία» του 2004, μια εξαιρετικά ελεύθερη διασκευή της «Ιλάδας» του Ομήρου που είχε πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στο ρόλο του Αχιλλέα, αλλά μάλλον έχουν... κοντή μνήμη, καθώς και τότε είχαν ειπωθεί ουκ ολίγα...

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες για αυτή τη δυσαρέσκεια είναι ορισμένες επιλογές του καστ, και συγκεκριμένα η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο σε διπλό ρόλο ως Ωραία Ελένη και Κλυταιμνήστρα. Αν και η Νιόνγκο δεν εμφανίζεται στο συγκεκριμένο τρέιλερ, διάφοροι χρήστες εξακολουθούν να εκφράζουν αντιρρήσεις για την επιλογή της.

Η Νιόνγκο πιθανότατα δεν εμφανίζεται στο τρέιλερ, καθώς ούτε η Ελένη αλλά ούτε και η αδελφή της (Κλυταιμνήστρα) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πλοκή, η Ελένη έχει αντίθετα μεγαλύτερη παρουσία στην Ιλιάδα. Πρόκειται συνεπώς για δευτερεύοντες χαρακτήρες σε μια μυθολογική ιστορία στην οποία εμφανίζονται επίσης η θεά Αθηνά της Ζεντάγια και η νύμφη Καλυψώ της Σαρλίζ Θερόν.

Άλλοι πάλι αντιδρούν για το γεγονός ότι ο Έλιοτ Πέιτζ επιλέχθηκε για τον ρόλο του Αχιλλέα, ενός άλλου δευτερεύοντος χαρακτήρα, παρόλο που δεν είναι καθόλου σαφές αν ο Πέιτζ θα υποδυθεί τελικά τον συγκεκριμένο ήρωα.

{https://youtu.be/f_bKjZeJBBI?si=MJ4CWJz7sORTvVOu}

Μέχρι στιγμής πάντως, αυτό το πρόσφατο τρέιλερ έχει πάνω από 28 εκατομμύρια προβολές και βρίσκεται στο #1 του chart «Movies Trending» του YouTube. Απομένει να δούμε αν όλη αυτή η συζήτηση θα επηρεάσει αρνητικά την ταινία ή αν θα ξεχαστεί μόλις οι θεατές τη δουν στα σινεμά. Θα το μάθουμε όταν η Οδύσσεια κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου (στο εξωτερικό στις 17/07).