Το σημερινό τεστ δημιουργικότητας του MasterChef 10, οι διαγωνιζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με τρεις… καμπάνες.

Απόψε, Τετάρτη 20 Μαΐου, είναι η δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Silver Επάθλου στο MasterChef 10. Οι παίκτες συνεχίζουν να αγωνίζονται ατομικά και χωρίς το άγχος της αποχώρησης, με στόχο το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Μετά τη χθεσινή πρώτη δοκιμασία του ιδιαίτερου Mystery Box, ο Νίκος Ρήγας, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ο Ανδρέας Καλαντράνης, ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Τάσος Παυλίδης, δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν και αποκλείστηκαν από τη διεκδίκηση του Silver επάθλου.

Αντίθετα, ο Χρήστος Μουσιάρης, ο Πάνος Τελάλης, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Φίλιπ Βάκος, ο Σαμ Μπεκίρη και η Wasan Alhashimi, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση της εβδομάδας Silver και συνεχίζουν δυναμικά τη διεκδίκηση της νίκης και των 20.000 ευρώ!

Στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας, που έχουν ετοιμάσει οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι έξι διαγωνιζόμενοι θα βρουν στην κουζίνα του MasterChef 10 τρεις καμπάνες. Το ζητούμενο της βραδιάς είναι γλυκό και οι παίκτες καλούνται να εμπνευστούν από τρεις διαφορετικές γεύσεις παγωτού και να δημιουργήσουν γλυκά, νόστιμα, δημιουργικά και τεχνικά άρτια πιάτα.

Οι έξι παίκτες θα χωριστούν σε τρία ζευγάρια μονομαχιών. Κάθε ζευγάρι θα κληθεί να εμπνευστεί από μια διαφορετική γεύση παγωτού, με έναν νικητή και έναν ηττημένο να προκύπτει από κάθε αναμέτρηση. Οι τρεις νικητές θα προκριθούν στην αυριανή επόμενη φάση, ενώ οι τρεις ηττημένοι θα αποκλειστούν οριστικά από τη διεκδίκηση του φετινού Silver Επάθλου. Ο Χρήστος, ο οποίος στο χθεσινό επεισόδιο παρουσίασε την καλύτερη προσπάθεια, θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει πρώτος τον αντίπαλό του.

Με ποια στρατηγική θα κινηθούν απόψε οι διαγωνιζόμενοι και ποιοι θα είναι οι τρεις διαγωνιζόμενοι που θα προκριθούν στην αυριανή (Πέμπτη 21/5) επόμενη φάση του φετινού Silver επάθλου;