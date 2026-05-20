Επίσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης, 20/05, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρέθηκε και συνομίλησε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας, των Σωματείων και τους εργαζόμενους του υπουργείου. Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδεψε η βουλευτής του κόμματος, Διαμάντω Μανωλάκου

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα υποδέχτηκε και ευχαρίστησε η Λαμπρινή Χριστογιάννη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας, η οποία ανοίγοντας τη συζήτηση ευχαρίστησε για την παρουσία του, σημειώνοντας ότι έτσι δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους να γνωστοποιήσουν τα προβλήματα που έχουν, αλλά και επειδή διαχρονικά, τόσο ο ίδιος ο Δ. Κουτσούμπας όσο και το ΚΚΕ, έχουν στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων, έχουν βρεθεί δίπλα τους στους αγώνες τους. Στο πλαίσιο αυτό, θύμισε την πρωτοβουλία περισσότερων από 140 Σωματείων εργαζομένων στο δημόσιο, ανάμεσά τους και η Ομοσπονδία των εργαζομένων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενάντια στη συνταγματική απαγόρευση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την οποία υιοθέτησε και κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ. Επισήμανε ότι σήμερα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επιλύει αυτό το πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας των συμβασιούχων, αντίθετα επιδιώκει να καταργήσει τη συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας στο δημόσιο, σχέδιο το οποίο για τους εργαζόμενους αποτελεί “αιτία πολέμου”. Θύμισε ακόμα την πρωτοβουλία πάνω από 600 σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την οποία επίσης υιοθέτησε και κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα μέτωπο που έχει ανοίξει η Ομοσπονδία αλλά συναντά τείχος από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου και την κυβέρνηση συνολικά.





Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στάθηκε σε μια σειρά ακόμα αιτήματα που διατυπώνει η Ομοσπονδία, όπως για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και αναγκαίο μέτρο, επισημαίνοντας ότι οι μισθολογικές απώλειες που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεράστιες. Όπως σημείωσε, οι απώλειες ονομαστικά φτάνουν το 25%, ωστόσο αν συνυπολογίσει κανείς την ακρίβεια, το κόστος ζωής, την ενέργεια, τη φορολογική επιβάρυνση, σε πραγματικούς όρους ξεπερνούν το 40%, γεγονός που δείχνει ότι το αφήγημα της κυβέρνησης για αυξήσεις στο δημόσιο αποτελεί εμπαιγμό. Υπογράμμισε ακόμα το γεγονός ότι δεν έχει αναγνωριστεί σε εργαζόμενους που εργάζονται σε πραγματικά ανθυγιεινές εργασίες το αντίστοιχο επίδομα, όπως κτηνιάτρου, εργαστηριακό προσωπικό των κτηνιατρικών εργαστηρίων κ.ά. Ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει κινητοποιήσεις για το θέμα και ζήτησε τη βοήθεια του ΚΚΕ για την περαιτέρω ανάδειξή του. Επισήμανε ως μεγάλο πρόβλημα στο χώρο το ζήτημα της υποστελέχωσης, σημειώνοντας ότι το προσωπικό του υπουργείου πανελλαδικά έχει υποστεί μείωση κοντά στο 1/4, τη στιγμή που οι ανάγκες αυξάνονται, όπως π.χ. επαναλαμβανόμενες επιζωοτίες, φυσικές καταστροφές, ανάγκη για έλεγχο των τροφίμων, την ανάγκη για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, τους υγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν και απαιτούν προσωπικό με επιστημονική επάρκεια και διαρκή παρουσία. “Αντί για αυτό οι υπηρεσίες κυριολεκτικά λειτουργούνε χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης”, σημείωσε προσθέτοντας ότι οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι πολύ λίγες, ενώ πολλές ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς καλύπτονται από συμβασιούχους ή εργαζομένους μέσω των προγραμμάτων ΔΥΠΑ 55-67.



Παράλληλα, ανέδειξε ότι σε αυτή τη συγκυρία εντείνεται από την πλευρά της κυβέρνησης όλο και περισσότερο ένα κλίμα πίεσης και φόβου, αναφερόμενη στο νέο πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, την προσπάθεια να θεσμοθετηθεί συνταγματικά η άρση της μονιμότητας, καθώς και την αντιδραστική αξιολόγηση που συνδέεται με τα περιβόητα μπόνους, τα οποία, επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι λένε «μπόνους χειραγώγησης και διαχωρισμού των συναδέλφων».





Τόνισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίες του, οι εποπτευόμενοι οργανισμοί, ο ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο φυτοπαθολογικό ινστιτούτο, ο ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, διαθέτουν ένα αξιόλογο επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μεγάλη γνώση και εμπειρία που μπορούν να συμβάλλουν, με τα τεχνολογικά και τα επιστημονικά επιτεύγματα του σήμερα, τις παραγωγικές δυνατότητες που αντικειμενικά διαθέτει η χώρα, μπορούν πραγματικά να εξασφαλιστούν επαρκή ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό. Αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες μας, συνθήκες εργασίας και προστασίας της παραγωγής τους από φυσικές καταστροφές και ζωoνόσους.



Αμέσως μετά παίρνοντας το λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την υποδοχή τονίζοντας: “Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο, με αυτή την φοβερή κλωτσοπατινάδα που γίνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα, από το κυβερνητικό κόμμα μέχρι σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και με τα νέα κόμματα που πάλι έρχονται και ετοιμάζονται, όπως λένε, για να “μας σώσουν”. Δε συμμετέχουμε σε αυτά. Ασχολούμαστε πραγματικά με τα προβλήματα. Προχτές για παράδειγμα συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε για αυτό το αίσχος των εργατικών ατυχημάτων, της προστασίας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, γιατί θρηνούμε συνεχώς εκατοντάδες νεκρούς, συναδέλφους μας εργαζόμενους σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, τραυματίες κλπ. Και δεν παίρνονται μέτρα από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις”.



«Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας «γιατί για μας σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, που λένε οι υπουργοί του, που λένε άλλα κόμματα. Αυτοί μιλούν για σταθερότητα στο αστικό πολιτικό σύστημα, για να εξασφαλίζεται καλύτερα η κερδοφορία των λίγων, για να μπορούν να συμμετέχουν στην πολεμική εμπλοκή και να ξοδεύουν τεράστια ποσά για πολεμικές δαπάνες, στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας και της πολεμικής προετοιμασίας εδώ στην περιοχή, που πάντα πληρώνει ο λαός. Όλα αυτά όμως είναι αστάθεια για τον λαό.



Για μας σταθερότητα είναι να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας. Για παράδειγμα, όλοι μας ξέρουμε, το ζούμε, τις τεράστιες απώλειες που έχετε στους μισθούς, στο εισόδημά σας όλα αυτά τα χρόνια, από την περίοδο των μνημονιακών νόμων από το 2008 μέχρι το 2020, οι οποίοι είναι ακόμα σε πλήρη ισχύ και χάσατε το 25% του ονομαστικού σας μισθού. Χωρίς να υπολογιστεί η μεγάλη ακρίβεια, που οφείλεται και στην πολεμική εμπλοκή, που οφείλεται και στις οικονομικές επιπτώσεις που έχει αυτός ο πόλεμος στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, πριν στην Ουκρανία κλπ, που οφείλεται στη μεγάλη φοροληστεία που επιβάλλει το κράτος προς τους εργαζόμενους, ενώ φοροαπαλλάσσει το μεγάλο κεφάλαιο, τους λίγους».





«Η επαναφορά, του 13ου και 14ου μισθού έπρεπε να έχει γίνει χτες», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και συνέχισε: «Όχι για να λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά για να πάρει μια ανάσα ο εργαζόμενος. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, της επαναφοράς του κλιμακίου που σας κλέψανε (2016-2017) ή τα ζητήματα του ανθυγιεινού επιδόματος, όπως ειπώθηκε, για τους κτηνιάτρους, για τους εργαστηριακούς εργαζόμενους στους οργανισμούς που έχει στην ευθύνη του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι κεντρικά ζητήματα που θα πρέπει να παλευτούν και να υλοποιηθούν. Όχι, ξαναλέω, για να λυθούν όλα τα προβλήματα, γιατί δε λύνονται, αλλά θα είναι μια ανάσα ανακούφισης. Εκεί που ο εργαζόμενος βλέπει στα μέσα του μήνα να τελειώνει ο μισθός και δεν έχει μετά να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και βλέπει στα ράφια των σουπερμάρκετ να έχουν εκτοξευθεί στον Θεό οι τιμές των τροφίμων που θα μπορούσαν να είναι φθηνά, γιατί παράγονται από τους αγρότες και ποιοτικά και με τη δική σας συμβολή.



Είναι επίσης το αυταρχικό πλαίσιο που υλοποιεί η κυβέρνηση, συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά η σημερινή το απογείωσε. Ετοιμάζει, και πρέπει να είστε σε ετοιμότητα -εμείς είμαστε σε ετοιμότητα- με τη νέα συνταγματική αναθεώρηση το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Δημιουργεί ένα αυταρχικό πλαίσιο, πιο αυστηρό, πειθαρχικό. Διώκει τη συνδικαλιστική δράση, την πολιτική δράση και βέβαια, εν ονόματι της περίφημης αξιολόγησης, πάλι επιβάλλει και θα επιβάλλει κυρώσεις, που θα τις πληρώσετε εσείς και θα τα δείτε στον εργασιακό σας χώρο όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα που δημιουργούν αστάθεια για τον εργαζόμενο, η σταθερότητα βρίσκεται στην οργανωμένη, μαζική πάλη όλων σας. Το καθήκον μας, ως ΚΚΕ, είναι όλα αυτά τα προβλήματα να τα αναδείξουμε μέσα στη Βουλή, αλλά να πάρετε υπόψη σας ότι εκεί από το ένα αυτί τους μπαίνουν, από το άλλο τους βγαίνουν, αυτά που λέμε. Οι προτάσεις νόμου που καταθέτουμε, οι τροπολογίες δεν ψηφίζονται, όχι μόνο από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία όπως τώρα της ΝΔ, αλλά ούτε και από τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Το κύριο ζήτημα, λοιπόν, είναι η οργάνωση, είναι η πάλη του λαού μας, εμείς αυτό πιστεύουμε. Στους δρόμους θα κριθεί το δίκιο και όχι μέσα στη Βουλή ή στο Ευρωκοινοβούλιο ή αλλού».



«Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας «βρίσκεται ένα τεράστιο επιστημονικό προσωπικό με πολύ μεγάλη πείρα, με εμπειρία, που δίνει τα πάντα με αυτοθυσία με αυτή την υποστελέχωση που υπάρχει. Εμείς στηρίζουμε το αίτημα ότι πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις στο προσωπικό, όπως επίσης να σταματήσει αυτή η φοβερή, η τραγική ομηρία που δέχονται συνάδελφοί σας με τις ειδικές εργασιακές σχέσεις, όπως τις λένε, που απασχολούνται στους οργανισμούς με οχτάμηνες συμβάσεις. Πρέπει να τελειώσει αυτό, γιατί ξέρουμε ότι όλοι τους πληρούν διαρκείς και μόνιμες ανάγκες του Υπουργείου. Και είστε εσείς οι οποίοι και μέσα από τους οργανισμούς που υπάρχουν, τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο, τον ΕΛΓΑ, τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα κλπ, που μπορείτε να τα προωθήσετε αυτά, γιατί οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εσείς είστε που μπορείτε να συμβάλλετε, με την επιστημοσύνη σας και με τη δουλειά σας, με την εμπειρία σας, στο να υπάρξει κάλυψη όλων των διατροφικών αναγκών του ελληνικού λαού, με ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Μπορείτε να συμβάλλετε να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις ζωονόσους, καθώς έχετε τη δυνατότητα να συμβάλλετε σε αυτό, κάτι που δεν το κάνει το Υπουργείο, η κυβέρνηση παρότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στους δρόμους τώρα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, πιο πριν με την ευλογιά σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές και πάει λέγοντας. Και οι καλλιέργειες επίσης με άλλες ασθένειες ή με τις φυσικές καταστροφές, πότε πλημμύρες, πότε πυρκαγιές. Εσείς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτά, αλλά δεν σας δίνουν τη δυνατότητα και λόγω της έλλειψης προσωπικού και παλεύετε -το ξέρουμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό- μέσα σε πάρα πολύ αντίξοες και δύσκολες συνθήκες για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα, ακριβώς επειδή οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας είναι τεράστιες, να προχωρήσουμε μπροστά, σαν χώρα, για το καλό των εργαζομένων, με κριτήριο μόνο τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των εργαζομένων, των υπαλλήλων, των βιοπαλαιστών αγροτών, που έχουν βγει στους δρόμους οι οποίοι ενώ παράγουν φθηνά δεν μπορούν να επιβιώσουν στα χωράφια τους, ακριβώς, γιατί η λογική είναι η συγκέντρωση της γης, η συγκέντρωση της παραγωγής, η συγκέντρωση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια, στα μονοπώλια, τα οποία ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος, αυτή τη γάγγραινα. Αυτή είναι η βασική αιτία του γιατί δεν επιλύονται λαϊκά προβλήματα, προβλήματα δικά σας, προβλήματα των εργαζομένων, των ίδιων των αγροτών».

«Η αμφισβήτηση που υπάρχει στην κοινωνία», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές που υλοποιούνται και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και των τροφίμων, αυτή η αμφισβήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε επιμέρους ζητήματα ή να είναι επιφανειακή ή να βλέπει μόνο κάποια πρόσωπα και να μην βλέπει την ουσία της πολιτικής και των συμφερόντων που υπηρετούνται γύρω από αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτή η αμφισβήτηση σταθερά, σταδιακά, τώρα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, να αποκτήσει πιο βαθύ ριζοσπαστικό προσανατολισμό. Να αμφισβητήσει δηλαδή, τον ίδιο τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η καπιταλιστική εξουσία, που είναι αυτό το κράτος το άδικο, το διεφθαρμένο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, που δημιουργεί σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ, έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει την αγροτική παραγωγή. Δίνοντας επιδοτήσεις όχι στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, χωρίς να έχουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Μόνο για εξυπηρέτηση ημέτερων, του κομματικού τους στρατού που θέλουν να τον αξιοποιούν ενάντια ουσιαστικά στο λαό, ενώ χρωστάνε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στους αγρότες που είναι πραγματικοί αγρότες, κτηνοτρόφοι. Εκεί οδηγεί αυτή η πολιτική και αυτήν πρέπει να αμφισβητήσουμε ως σύνολο, και το σύστημα αυτό, και το κράτος, και τα κόμματα που τους υπηρετούν και τις κυβερνήσεις. Και βεβαίως να παλέψουμε για να ανοίξει ο δρόμος μέσα από μια πραγματικά ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, που χρειάζεται ο τόπος για να τους ταρακουνήσει, για να ανοίξει ο δρόμος για συνολικότερες αλλαγές, για να πάμε σε συνολικές ανατροπές αυτού του κράτους, όπου θα αλλάξει ριζικά. Και αυτό εδώ το Υπουργείο θα είναι πραγματικά στα χέρια τα δικά σας, στα χέρια των εργαζομένων δηλαδή. Και θα έχει έναν επιστημονικό σχεδιασμό για να καλύπτεται η παραγωγή, για να καλύπτονται οι ανάγκες της τροφής του ελληνικού λαού, της επάρκειας της χώρας στην αγροτική παραγωγή. Αυτό το όραμα, που δεν είναι ένα ιδανικό γενικό και αφηρημένο, είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλουμε να το κουβεντιάζετε μεταξύ σας. Γιατί αυτός ο δρόμος πρέπει να ανοίξει από σήμερα, αλλιώς θα βρισκόμαστε πάλι στα ίδια αδιέξοδα. Βλέπετε τώρα την κλωτσοπατινάδα που γίνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα. Θα φύγει, δε θα Μητσοτάκης; Θα φύγει ο Μητσοτάκης! Μπας όμως έρθει άλλος Μητσοτάκης με άλλο όνομα, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλα κόμματα που εμφανίζονται;»



«Γιατί για μας πολιτική πρόταση αλλαγής, σημαίνει να έχεις πολιτική πρόταση για να βρει διέξοδο ο ελληνικός λαός σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, σε ένα πιο δίκαιο κράτος, με τους εργαζόμενους πραγματικά στην εξουσία» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του.



Αμέσως μετά ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, τον Σύλλογο Εργαζομένων Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, τον Σύλλογο Μονίμων Υπαλλήλων Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, τον Σύλλογο Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας Θράκης κ.α. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την τελική παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος απάντησε και σε ερωτήσεις εργαζομένων.