«Οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την απέχθεια» τόνισε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με ιδιαιτέρως αιχμηρά σχόλια υποδέχτηκε τις ανακοινώσεις για τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος από βήμα της Ολομέλειας μίλησε για «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο» που προκαλούν «αποστροφή».

«Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, με όλους αυτούς που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα ενόψει των εκλογών, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και τη νεολαία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του κόμματός τουτ για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εκτίμησε, «οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την απέχθεια».