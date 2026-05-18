Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό καμία συνθήκη, τόνισε ο Χάρης Δούκας, έχοντας σαφώς το «βλέμμα» του προς την πλευρά Γερουλάνου. «Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό, γιατί κάποιοι λένε ‘είμαστε πρώτο κόμμα, να συζητήσουμε με όλους που συμφωνούν’. Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων στον ΣΚΑΪ.

Ο Χάρης Δούκας, όταν είπε «το τονίζω αυτό», προφανώς είχε στο μυαλό του τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το εν λόγω σενάριο, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταφέρει και βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.

«Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιονδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε», είπε το κορυφαίο στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν, δε, του επισημάνθηκε ότι «άρα, δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία, αν είναι δεύτερη», ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε: «Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα, θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα».

Ο Χάρης Δούκας συνέχισε λέγοντας πως «αν πει η Νέα Δημοκρατία, ‘εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ’, τότε δύο τινά συμβαίνουν: ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για τη νομή της εξουσίας».

Μ. Καλ.