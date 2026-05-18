«Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;» ρωτά το ΠΑΣΟΚ τον Παύλο Μαρινάκη.

Απαντήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της ενοικίασης καταστήματος στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου, του οποίου την ψιλή κυριότητα έχει ο Βασίλης Σπανάκης, όπως φαίνεται κι από το Πόθεν Έσχες του.

«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ.

Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο –αποκλειστικά έως τις 16/7/2028–, όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει: «Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;

Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως "αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες". Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;»

Να σημειώσουμε ότι στο Πόθεν Έσχες του υφυπουργού Εσωτερικών, δίπλα από το εν λόγω ακίνητο, υπάρχει η εξής σημείωση:

«ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 170 Τ.Μ. ΣΥΝ 27 Τ.Μ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25028/18-07-2023 ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΑΦΜ: ********* ΠΡΟΧΩΡΗΣΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ 50% ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ, ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΩΗ, ΜΕ ΑΦΜ: *********. ΕΤΣΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΕΧΩ 100% ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ».