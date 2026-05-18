Σύμφωνα με το neakriti, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών υποθέσεων.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο έρευνας για δράση οργανωμένου κυκλώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται κατά περίπτωση για υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και για απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση παραμένει ενεργή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της οργάνωσης και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ενεργειών.