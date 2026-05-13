Τη βεβαιότητα ότι η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε μία νέα αναπτυξιακή εποχή, με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια του 3ου Forum του «Ελεύθερου Τύπου» στο Ηράκλειο.

Ο κ. Αρανίτης υπογράμμισε ότι ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί σειρά στρατηγικών έργων στην Κρήτη, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη συνολικής και ολιστικής διαχείρισης των έργων που σχετίζονται με τον κύκλο του νερού, τόσο στην Κρήτη όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σημείωσε ότι οι εργασίες εξελίσσονται εντατικά σε όλα τα μέτωπα και ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία σημαντικό τμήμα του δημόσιου έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο ΣΔΙΤ Χερσόνησος – Νεάπολη ως ένα από τα δυσκολότερα έργα που εκτελούνται σήμερα στην Ελλάδα λόγω των σοβαρών γεωτεχνικών προκλήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ολοκλήρωσή του προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος.

Για το μεγάλο έργο παραχώρησης Χανιά – Χερσόνησος, ο επικεφαλής της AKTOR ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα, στο οποίο ήδη εκτελούνται εργασίες σε τρεις παρακάμψεις. Όπως είπε, οι μελέτες ωριμάζουν με ταχείς ρυθμούς και με την παράδοση των απαραίτητων εργοταξιακών χώρων από το Δημόσιο θα ξεκινήσουν σύντομα και οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες.

Ο κ. Αρανίτης εκτίμησε ότι μέσα στην επόμενη πενταετία η εικόνα της Κρήτης θα έχει μεταμορφωθεί πλήρως, καθώς τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται θα λειτουργήσουν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία του νησιού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο έργο ΣΔΙΤ των Φοιτητικών Εστιών Κρήτης, ανακοινώνοντας ότι οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες στο Ηράκλειο ξεκινούν εντός του Μαΐου, ενώ ακολουθεί το Ρέθυμνο τις επόμενες εβδομάδες. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα και το πρώτο του είδους του που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 4.800 διαμερισμάτων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, τα οποία δεν θα καλύπτουν μόνο τις στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών, αλλά και εκείνες ξένων ερευνητών και ακαδημαϊκών που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο κ. Αρανίτης εκτίμησε ότι με την ολοκλήρωση των έργων σε περίπου τρία χρόνια, οι νέες φοιτητικές εστίες θα ενισχύσουν σημαντικά την εξωστρέφεια και την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σύνθετο υδραυλικό έργο που υλοποιεί ο Όμιλος AKTOR στο Λασίθι, το οποίο αφορά τα συμπληρωματικά έργα του ταμιευτήρα Μπραμιανού, τα αντιπλημμυρικά έργα Γρά Λυγιάς και το φράγμα Μύρτου. Όπως είπε, οι μελέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης μετά την επικαιροποίησή τους με νέα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή και τις σύγχρονες τεχνολογίες, γεγονός που οδήγησε σε αναθεώρηση της διαστασιολόγησης του φράγματος και σε ενίσχυση των υλικών των δικτύων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επισημαίνοντας ότι η λειψυδρία αποτελεί πλέον πραγματικότητα ακόμη και για την Αττική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ούτε μία σταγόνα νερού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη», ζητώντας έναν συνολικό σχεδιασμό για τα έργα του κύκλου του νερού, όπως φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα και αφαλατώσεις.

Μάλιστα, πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης υδάτινων υποδομών, αντίστοιχου με εκείνο της ηλεκτρικής ενέργειας, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να μπορεί να αναλάβει έναν κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο νησί και να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Αρανίτης ανέδειξε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Όπως είπε, τα μεγάλα εργοτάξια που λειτουργούν και θα αναπτυχθούν στην Κρήτη απαιτούν χιλιάδες εργαζομένους, με τον Όμιλο AKTOR να επιστρατεύει εξειδικευμένα συνεργεία από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης έξυπνων και οικονομικά βιώσιμων λύσεων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα στελέχωσης των έργων.

