Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας 90χρονος επιβάτης έχει χάσει τη ζωή και περίπου 50 ακόμη εμφανίζουν συμπτώματα.

Οι γαλλικές αρχές έβαλαν σε καραντίνα σήμερα Τετάρτη περισσότερους από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο που είχε δέσει στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτη λοίμωξη νοροϊού.

Σύμφωνα με το AFP, το πλοίο της Ambassador Cruise Line - με την πλειονότητα των 1.233 επιβατών να προέρχονται από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία - έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό την Τρίτη.

Ένας 90χρονος επιβάτης πέθανε και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.