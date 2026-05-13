Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει δεχτεί αρκετά αρνητικά σχόλια για τις ιστορικές ανακρίβειες που έχουν αποκαλυφθεί στα τρέιλερ που έχουν κυκλοφορήσει.

Φέτος τον Ιούλιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με ένα από τα πιο επικά κινηματογραφικά του επιτεύγματα μέχρι σήμερα — μια ταινία που διασκευάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου.

Η ιστορία, που χρονολογείται αρχικά στον 8ο αιώνα π.Χ., περιγράφει λεπτομερώς το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, καθώς αντιμετωπίζει τέρατα και μυθικά πλάσματα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη σύζυγό του, την Πηνελόπη, η οποία έχει να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Η ταινία συγκεντρώθει πλειάδα κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, αλλά και τους Τομ Χόλαντ, Τζον Μπερνθάλ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και πολλούς άλλους.

Ενώ η προσμονή για μια από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς χτυπάει κόκκινο, δέχεται ήδη ορισμένα επικριτικά σχόλια από θαυμαστές. Συγκεκριμένα, υπάρχουν άτομα που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι οι ηθοποιοί μιλούν σχεδόν αποκλειστικά με αμερικανική προφορά, για τις ιστορικές ανακρίβειες καθώς και για τα όπλα και τις πανοπλίες που θυμίζουν επικά έργα φαντασίας και όχι την Εποχή του Χαλκού.



Θυμίζουμε ακόμα τις αντιδράσεις των φαν για την περικεφαλαία του Οδυσσέα όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ ή για το «daddy» (μπαμπάς) που ακούγεται στο δεύτερο τρέιλερ.

Καθώς η ταινία πλησιάζει στην πρεμιέρα της τον Ιούλιο, ο Νόλαν πήρε θέση για όσα λέγονται. Όσον αφορά τις πανοπλίες και τα όπλα, εξήγησε: ««Υπάρχουν μυκηναϊκά εγχειρίδια από μαυρισμένο μπρούντζο εκείνης της εποχής. Παίρνεις μπρούντζο, προσθέτεις περισσότερο χρυσό και ασήμι και στη συνέχεια χρησιμοποιείς θείο. Όσον αφορά τον Αγαμέμνονα, η Έλεν, η ενδυματολόγος μας, προσπαθεί να δείξει πόσο ανώτερος είναι σε σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό το πετυχαίνεις μέσω υλικών που θα ήταν πολύ ακριβά».

Συνέχισε αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι ιδέες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς οι παλαιότερες απεικονίσεις των χαρακτήρων «συνήθως αναπαρίστανται με τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι στην εποχή του Ομήρου». Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι η απεικόνιση αυτή ήταν δικαιολογημένη, δεδομένου ότι έτσι αντιλαμβανόταν το κοινό την ιστορία εκείνη την εποχή.

{https://youtu.be/f_bKjZeJBBI?si=-kQC2pqujQRDmCan}

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Νόλαν, φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την ιδέα της παρουσίασης της ιστορίας της «Οδύσσειας» σε συνάρτηση με την εποχή μας, με τον ίδιο τρόπο που είχε αρχικά παρουσιαστεί στο κοινό πριν από πάνω από δύο χιλιετίες. Αν και αυτό αποτελεί σίγουρα μια καλλιτεχνική επιλογή, θα συμβάλει τουλάχιστον στη δημιουργία μιας κινηματογραφικής εμπειρίας που θα επιτρέπει σε περισσότερους θεατές να συνδεθούν με την ιστορία, αντί να περιορίζεται σε κάτι που εστιάζει στην ιστορική ακρίβεια και δεν δίνει έμφαση στις πιθανότητες των θεατών να κατανοήσουν τι συμβαίνει.

Αν και η «Οδύσσεια» αποτελεί σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνικής ιστορίας, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της απόλυτα ακριβούς αναπαράστασης των γεγονότων της ομηρικής ιστορίας και της δημιουργίας μιας κινηματογραφικής εμπειρίας εμπνευσμένης από αυτή την περιπέτεια. Ο Νόλαν φαίνεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει στους θαυμαστές και τα δύο, και όλα αυτά σε μια ταινία που αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από τρεις ώρες.



Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.