«Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση», είπε η Βάσια Αναστασίου για τη δήλωσή της για τα μαλλιά του Αλέξη Τσίπρα.

Μόλις λίγα λεπτά τηλεοπτικής παρουσίας ήταν αρκετά για τον Κώστα Τσουκαλά ώστε να εκθέσει τη Βάσια Αναστασίου, αλλά και να «αδειάσει» τη γραμμή της Άννας Διαμαντοπούλου περί επαναφοράς των πεπραγμένων Τσίπρα στον δημόσιο διάλογο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ότι «η δήλωση περί “τριχών” προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ» και πως «πρόκειται για μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση».

Το αποτέλεσμα ήταν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και, κατά δήλωσή της, «αναπληρώτρια βουλευτής Ανατολικής Αττικής», Βάσια Αναστασίου, να υποχρεωθεί σε αναδίπλωση, αναφέροντας σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η τοποθέτησή της «ήταν μια ατυχής διατύπωση».

{https://www.facebook.com/VassiaAnastasiou/posts/pfbid03ANjMqNeiN2No3VYtDU1zzKXM5ATQxCdCZgRkWa1KLYrCXQDW7vhMR6wZ8GJgV8ul}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια συνέντευξη, όμως, ο Κώστας Τσουκαλάς ουσιαστικά «άδειασε» και την Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας πως «αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον».

Κι αυτό διότι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επέλεξε, σήμερα στον ΣΚΑΪ, ακριβώς αυτή τη γραμμή αντιπαράθεσης, επαναφέροντας τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Άννα Διαμαντοπούλου με το «καλημέρα» έκανε λόγο για «αμνησία» και «λωτοφάγους», υποστηρίζοντας πως «επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και Λωτοφάγοι. Και εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diheoae2v50x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όχι και ιδιαίτερα κοντά, δηλαδή, στη γραμμή που περιέγραψε ο Κώστας Τσουκαλάς περί αποφυγής επιστροφής στο 2015 και το 2019.

Ε.Σ.