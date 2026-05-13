Πρωτοστατεί στα νέα ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που επιχειρούν να πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι η ιστορία της χώρας και τα μνημόνια ξεκίνησαν το... 2015 ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Από την πολιτική απαξίωσή του όλα τα προηγούμενα χρόνια, από την προσπάθεια του εξευτελισμού και της πολιτικής εκτέλεσής του, έγινε τώρα... αγαπημένος!
Τι άλλαξε;
Το γεγονός ότι βρίζει τον Τσίπρα και καλύπτει τη ΝΔ και το «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» του 2012-19, λέγοντας αυτά ακριβώς που θέλει το Φάληρο.
Ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει, κάποιος να του το επισημάνει δεν υπάρχει;
ΥΓ1: Τον ίδιο δρόμο ακολουθεί και ο... Νίκος Καρανίκας, όπως –έως πρόσφατα τουλάχιστον– και δύο πρώην πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΥΓ2: Το Φάληρο κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει το Μαξίμου, έστω και αν του στοιχίζει στην τηλεθέαση...
Ε.Σ.