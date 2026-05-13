«Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;», ανέφερε η Έλενα Ακρίτα για τη Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ.

Η επίθεση της Βάσιας Αναστασίου κατά του Αλέξη Τσίπρα και η φράση της «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά», δεν πέρασε απαρατήρητη από την Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος. Αυτό δεν λέγεται καν ρητορική μίσους. Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου» και απευθυνόμενη προς το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;»

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.

Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια - και εντελώς απρόκλητα - χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά.

Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.

Αυτό δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.

Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου.

Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:

«Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα».

Νέα γυναίκα κιόλας.

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;»

