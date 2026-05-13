«Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Αιχμηρά «πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ εκτόξευσε ο Γιώργος Φλωρίδης, καταγγέλλοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τοξικό λόγο.

Σε ερώτηση που δέχθηκε, μιλώντας στο Action24, για τους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί «συμμορίας» κατά της κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση, πάμε αλλού. Αυτά συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου, των ακραίων. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

«Ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη»

Αναφορικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός: ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες. Το ερώτημα είναι: σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παρόν και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του; Τώρα λέει ότι δε μου έφτανε το 17%, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να μας πει. Δε νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά αυτό εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης».

«Ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο»

Ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε τέλος ότι και ο ίδιος υιοθετεί την πρόταση του κ Μαρινάκη για ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, αυτό είναι πρόταση του κ. Μαρινάκη, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει γιατί θέλει ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς» προαναγγέλλοντας νομοθετική παρέμβαση για τα deepfakes των βίντεο σημειώνοντας ότι «εξετάζουμε τον νόμο στη Δανία για να γίνει αδίκημα η χρήση προσώπου ώστε να γίνονται άλλα πράγματα».

