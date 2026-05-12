Η ΑΑΔΕ προχωρά σε πλήρη αναδιοργάνωση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, φέρνοντας αλλαγές τόσο στις πληρωμές όσο και στους ελέγχους, με στόχο τη δημιουργία ενός «πρότυπου οργανισμού πληρωμών». Το νέο μοντέλο προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες, αυστηρότερους και πιο εκτεταμένους ελέγχους, αλλά και μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους παραγωγούς.

Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι οι αγροτικές ενισχύσεις περνούν πλέον σε καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης, με την ΑΑΔΕ να εφαρμόζει μοντέλο ελέγχων αντίστοιχο με αυτό της φορολογικής διοίκησης. Οι έλεγχοι ξεκινούν νωρίτερα και γίνονται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Ενδεικτικά, στους επιτόπιους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου το ποσοστό ολοκλήρωσης των φακέλων για το 2025 έφτασε στο 99,8%, έναντι 49% την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ενεργοποιείται νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων μέσω τηλεπισκόπησης και της εφαρμογής Agrisnap. Οι παραγωγοί θα μπορούν να διορθώνουν στοιχεία, να επισυνάπτουν δικαιολογητικά και να αποστέλλουν νέες φωτογραφίες αγροτεμαχίων απευθείας από το κινητό τους. Από τις 12 Μαΐου ανοίγει για μία εβδομάδα η δυνατότητα διορθώσεων για εκατοντάδες χιλιάδες αγροτεμάχια.

Αλλαγές έρχονται και στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά για όλο το έτος οι εκτιμώμενες ενισχύσεις θα φτάσουν τα 2,23 δισ. ευρώ προς περίπου 600.000 δικαιούχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτάχυνση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, καθώς προβλέπονται πληρωμές για υποθέσεις από το 2018 έως και το 2021, ενώ συνεχίζονται οι ενισχύσεις για οικολογικά σχήματα, βιολογικές καλλιέργειες, νέους αγρότες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Στο ψηφιακό σκέλος, έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται η νέα αίτηση ΟΣΔΕ, ενώ μέσα στο 2026 επεκτείνεται και το myDATA στον αγροτικό τομέα για προϊόντα όπως γάλα, κρέας, μέλι, ελαιόλαδο και πατάτες. Παράλληλα προωθείται η διαλειτουργικότητα των μητρώων ΑΑΔΕ και ΥΠΑΑΤ και νέα συστήματα παρακολούθησης ζώων.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής myAADEapp οι αγρότες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ενημερώσεις για αιτήματα, πληρωμές και εκκρεμότητες απευθείας στο κινητό τους, στο πλαίσιο της πλήρους ψηφιοποίησης των υπηρεσιών αγροτικών ενισχύσεων.