«Το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί», είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα ότι θα παραμείνει στη θέση του, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι «αναλαμβάνω την ευθύνη» για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης και «αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω την αλλαγή που υποσχεθήκαμε».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι «η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε», σημειώνοντας «αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο».

Παράλληλα δήλωσε ότι «το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί».

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες", συμπλήρωσε ο Στάρμερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παραίτηση του πρώτου μέλους της κυβέρνησης

Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.

Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.