«Κοινή ματιά των ψηφοφόρων» των δύο κομμάτων βλέπει ο Δημήτρης Καιρίδης. «Το ΠΑΣΟΚ η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τον περασμένο Μάρτιο δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως αν η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει την αυτοδυναμία, τότε «μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί αντικειμενικά και σοβαρά να κάνει συγκυβέρνηση», άλλο ένα «γαλάζιο» στέλεχος κοιτά προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι απλά ένας βουλευτής, αλλά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρης Καιρίδης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σενάριο ως την «καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις», τονίζοντας μάλιστα πως οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων «κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά», όπως φαίνεται, είπε, από τις δημοσκοπήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Καιρίδης, είπε: «Το έχει κάνει. Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, αν όμως δεν υπάρξει τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε πάντως αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης βγαίνουν πολύ κοντά σε μια σειρά από θέματα, κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά. Και νομίζω ότι το παρελθόν της συγκυβέρνησης του 2012 –‘15 είναι επιτυχημένο. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέλουν και οι δύο, δεν μπορείς με το στανιό να τους το επιβάλλεις κι εκεί τη λύση, αν υπάρξει αδιέξοδο, τη δίνει πάντοτε ο λαός».

Δεν ξέρουμε αν ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Αθήνας επιθυμεί με αυτόν τον τρόπο να λειάνει το εχθρικό σε πολλές περιπτώσεις περιβάλλον μεταξύ των δύο κομμάτων, δεν ξέρουμε αν θα δούμε και στο μέλλον αντίστοιχες τέτοιες δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη, δεν ξέρουμε αν μπορεί στην πράξη να γίνει κάτι τέτοιο.

Ξέρουμε όμως ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν αντιμετωπίζεται από όλους εντός της γαλάζιας «πολυκατοικίας» ως πολιτική «βλασφημία». Αντιθέτως, περιγράφεται περίπου ως φυσιολογική εξέλιξη, ως μια ρεαλιστική λύση «σταθερότητας» σε περίπτωση που οι κάλπες δεν βγάζουν αυτοδυναμία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς οι δηλώσεις αυτές δεν γίνονται σε πολιτικό κενό, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ πιέζεται δημοσκοπικά λόγω της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ενώ την ίδια στιγμή η ΝΔ δεν φαίνεται ικανή να μπορεί να ανακτήσει τα ποσοστά του 2023.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον, βέβαια, είναι το επιχείρημα περί «κοινής ματιάς» που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Καιρίδης, διότι αν πράγματι οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων συγκλίνουν τόσο πολύ, τότε κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει γιατί εδώ και χρόνια η μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση παρουσιάζεται σχεδόν ως υπαρξιακή σύγκρουση. Εκτός αν τελικά οι αποστάσεις είναι μεγάλες μόνο στα τηλεοπτικά πάνελ, στις ενημερωτικές εκπομπές και μικρότερες όταν ανοίγει η συζήτηση για την εξουσία.