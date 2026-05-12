ΠΑΣΟΚ προς Κεραμέως: «Φτάνουν τα ψέματα – Αφήστε τους μονολόγους»

Νέα επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η Νίκη Κεραμέως με φόντο την πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την 4ήμερη εργασία.

Η υπουργός Εργασίας, μιλώντας στο Mega, τόνισε πως αυτή η δυνατότητα υπάρχει τους τελευταίους μήνες, όμως είχε καταψηφιστεί από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Στην αρχή ξεκίνησε και μας έλεγε ‘τουρισμό και εστίαση, τώρα που ξεκινάει η σεζόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τετραήμερη εργασία’. Μετά ήρθε δύο μέρες αργότερα και μας είπε ‘όχι, δεν εννοούσα για τουρισμό και εστίαση, εννοούσα για επιχειρήσεις συγκεκριμένες’ και μας είπε κάποια παραδείγματα και μόνο για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, δηλαδή μιλάμε για ένα λιγότερο από 5% εκατό των επιχειρήσεων της χώρας», είπε και πρόσθεσε:

«Το πρώτο λοιπόν είναι να μας πει ποια είναι η πρότασή του, να μας την εξηγήσει, να μας την τεκμηριώσει. Η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία υπάρχει. Την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει στη χώρα η δυνατότητα. Ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή των Ελλήνων η δυνατότητα να δουλεύεις Δευτέρα με Πέμπτη όλο τον χρόνο. Αυτή ήταν η δυνατότητα. Την καταψήφισε. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα και μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας να συμφωνήσεις τέσσερις ημέρες, τρεις ημέρες. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή».

«Όταν κάνεις μια πρόταση η οποία αφορά εν δυνάμει εκατομμύρια εργαζόμενους, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις μια μελέτη. Να μας πεις εγώ προτείνω αυτά, με αυτά τα φορολογικά κίνητρα και θα καλύψω δημοσιονομικό κόστος από εκεί. Μια συγκεκριμένη πρόταση δεν είδαμε», είπε η Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τεκμηριωμένη, ενώ δεν ήρθε ύστερα από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΠΑΣΟΚ προς Κεραμέως: «Φτάνουν τα ψέματα – Αφήστε τους μονολόγους»

«Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια», απάντησε το ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος σχετικά με τη συνέντευξη της υπουργού Εργασίας στο Mega:

«Η υπουργός Εργασίας επανήλθε σήμερα στο θέμα της 4ήμερης εργασίας.

Προκειμένου να καλύψει τις ανεδαφικές και αστείες δηλώσεις της ότι θα κλείσουν τα μανάβικα με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε θέσεις έντασης διανοίας, σήμερα ξεφούρνισε ένα ακόμη ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα εννοούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις (!).

Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια.

Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;»