Η κατάσταση της υγείας και τι θα γίνει με τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα.

Όπως ανέφερε, ο παίκτης δεν είναι σε θέση, αυτή τη στιγμή, να μεταφερθεί στην Ελλάδα, ενώ η κατάστασή του είναι σοβαρή.

«Δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Σε κάθε περίπτωση το εθνικό σύστημα υγείας, αν του ζητήσουν οι συγγενείς τη μεταφορά στην Ελλάδα, θα την κάνουμε. Δεν αφήνουμε ποτέ και κανέναν πίσω. Είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τοπικά μέσα αλλά και μετά από ανακοινώσεις της εταιρίας παραγωγής, ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν προπέλα ταχύπλοου, έπεσε πάνω του, την ώρα που ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το ατύχημα συνέβη εκτός γυρισμάτων, ενώ η εταιρία παραγωγής αποφάσισε να σταματήσει την προβολή του ριάλιτι επιβίωσης.