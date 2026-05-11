Ο τραυματισμός έγινε εκτός του αγωνιστικού χώρου του Survivor.

Μία έκτακτη είδηση, το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου έσκασε σαν βόμβα για το τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης του Survivor, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η προβολή του από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Η σχετική ανακοίνωση του καναλιού, αναφέρει ότι ένας από τους παίκτες τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο και τα μέλη κάνουν το καλύτερο δυνατό για την αποκατάσταση τις υγείας του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο από την ομάδα των Επαρχιωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τις ομάδες των social media και το κοινό του Survivor, ο τραυματισμένος παίκτης φέρεται να είναι ο Σταύρος, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο στην παραλία. Αυτό που πλέον έχει σημασία είναι ο παίκτης να έχει διαφύγει τον κίνδυνο και να είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά της Acun Medya ο παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμός εκτός αγωνιστικού χώρου, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

Το κοινό του Survivor ενημερώθηκε σχετικά με την είδηση και μέσω αναρτήσεων στο Χ, πρώην twitter στέλνουν τη συμπαράστασή τους.

