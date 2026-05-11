Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας για την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 45η συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα 4 έως 10 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.952 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.958 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 53 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 112 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.165 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 109 επιβάτες και 792 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1.113 στην Αττική,

195 στην Κρήτη,

152 στο Νότιο Αιγαίο,

135 στην Δυτική Ελλάδα,

106 στα Ιόνια Νησιά,

86 στη Θεσσαλία,

64 στην Πελοπόννησο,

52 στην Κεντρική Μακεδονία,

45 στην Ήπειρο,

34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

27 στη Στερεά Ελλάδα,

24 στη Θεσσαλονίκη,

23 στο Βόρειο Αιγαίο και

14 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου ΚΟΚ, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.