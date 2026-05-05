Τα στοιχεία της Τροχαίας για την 44η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμειώτη ένταση συνεχίστηκαν οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της 44ης εβδομάδας της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Πιο συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 16.854 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.568 παραβάσεις σε οδηγούς και 115 σε επιβάτες. Από το σύνολο των 1.568 παραβάσεων, οι 1.116 αφορούν οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων 13 διανομείς), 109 επιβάτες δικύκλων και 449 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

892 στην Αττική,

143 στο Νότιο Αιγαίο,

132 στην Κρήτη,

116 στη Δυτική Ελλάδα,

109 στα Ιόνια Νησιά,

59 στην Πελοπόννησο,

48 στην Κεντρική Μακεδονία,

42 στη Θεσσαλία,

39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

31 στην Ήπειρο,

26 στο Βόρειο Αιγαίο,

22 στη Θεσσαλονίκη,

19 στη Στερεά Ελλάδα και

5 στη Δυτική Μακεδονία.

Οι ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων,

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων,

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.