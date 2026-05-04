Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Εκτεταμένους ελέγχους στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου Αττικής πραγματοποίησε η Τροχαία από τις 30 Απριλίου έως τις 3 Μαϊου, με στόχο την πρόληψη της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς κράνος και υπό την επήρεια μέθης.

Την ώρα που τα τροχαία ατυχήματα που εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια πολλαπλασιάζονται καθημερινά, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πραγματοποίησαν 397 ελέγχους, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπορεί να αποτελούν ένα εύχρηστο και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, ωστόσο η απρόσεκτη οδήγηση και η μη τήρηση του ΚΟΚ και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας εγείρει κινδύνους. Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία έχουν οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια ζωών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΛ.ΑΣ/EUROKINISSI