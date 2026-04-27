Κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Μέτρα για την οδική ασφάλεια λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ, ενισχύοντας τους ελέγχους από την Πέμπτη 30 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρξει πλήρης δραστηριοποίηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται και να βεβαιώνονται επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν ευθέως σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

αυξημένη παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν

κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Για τον σκοπό αυτό, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.

Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες: