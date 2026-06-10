η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο καθεστώς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να αρνείται τη μόνη ουσιαστική παρέμβαση

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την πορεία του πληθωρισμού και τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με αυξήσεις που επηρεάζουν βασικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως τα καύσιμα και τη στέγαση. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για σημαντική επιβάρυνση στις τιμές της βενζίνης και των ενοικίων, γεγονός που –όπως επισημαίνεται– οδηγεί σε ταχεία εξάντληση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών πριν το τέλος του μήνα.

Το κόμμα υποστηρίζει πως «η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς», ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει «μια εξωραϊσμένη εικόνα της οικονομίας», η οποία δεν αντανακλά την πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τις προτάσεις του για άμεσες παρεμβάσεις, ζητώντας μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, η καθημερινότητα των πολιτών ακόμη λιγότερο», καταλήγει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις το πρόβλημα της ακρίβειας θα συνεχίσει να επιβαρύνει την κοινωνία.

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