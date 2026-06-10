Η αύξηση του πληθωρισμού τροφοδοτήθηκε κυρίως από το κόστος στέγασης και μεταφορών, δύο κατηγορίες που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά ανόδου.

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, με τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 5,2%, έναντι 2,5% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026 ο γενικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, γεγονός που δείχνει ότι η έντονη άνοδος των τιμών αποτυπώνεται κυρίως σε ετήσια βάση.

Η αύξηση του πληθωρισμού τροφοδοτήθηκε κυρίως από το κόστος στέγασης και μεταφορών, δύο κατηγορίες που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά ανόδου. Ειδικότερα, η ομάδα της στέγασης αυξήθηκε κατά 11,6%, εξαιτίας της ανόδου στα ενοίκια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα θέρμανσης, ενώ οι μεταφορές σημείωσαν ετήσια αύξηση 11,5% λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, των εισιτηρίων αεροπορικών μεταφορών και του κόστους συντήρησης οχημάτων. Παράλληλα, τα ξενοδοχεία, τα καφέ και τα εστιατόρια κατέγραψαν αύξηση 8,5%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος διαβίωσης και αναψυχής των νοικοκυριών.

Ανοδική πορεία παρουσίασαν και οι τιμές των τροφίμων, με την κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» να αυξάνεται κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Οι αυξήσεις επεκτάθηκαν σε βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα, τα λαχανικά και ο καφές, ενισχύοντας τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αντίθετα, αποκλιμάκωση καταγράφηκε σε ορισμένες κατηγορίες όπως το ελαιόλαδο, τα δημητριακά πρωινού και τα νωπά ψάρια, περιορίζοντας εν μέρει τη συνολική επιβάρυνση.

Στον αντίποδα, μειώσεις σημειώθηκαν στην ένδυση και υπόδηση (-0,9%) καθώς και στην ενημέρωση και επικοινωνία (-2,7%), κυρίως λόγω φθηνότερων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών πακέτων. Ωστόσο, οι μειώσεις αυτές δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τις έντονες αυξήσεις σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες. Στην κορυφή βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτινάχθηκε κατά 53,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ ακολουθούν τα άλλα καύσιμα με αύξηση 34,8%, το πετρέλαιο κίνησης με 24,4%, η βενζίνη με 21,5% και το φυσικό αέριο με 21%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (+19,2%), στο μοσχάρι (+17,6%), στο αρνί και κατσίκι (+16,2%), καθώς και στα ενοίκια κατοικιών (+7,7%), επιβεβαιώνοντας ότι η ενέργεια και οι μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς πληθωριστικών πιέσεων.

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Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στο μοσχάρι (+17,6%), στο αρνί και κατσίκι (+16,2%), στα ψάρια αλίπαστα (+12,6%), στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη (+10,6%), στα πουλερικά (+6%), στον καφέ (+5,2%) και στα λαχανικά (+4,1%). Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις σημείωσαν το ελαιόλαδο (-11,1%), τα δημητριακά για πρωινό (-7,8%) και τα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια (-3,5%), χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική εικόνα ισχυρών ανατιμήσεων που συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος ζωής των ελληνικών νοικοκυριών.