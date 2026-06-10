Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την καταχώριση του σκοπού διακίνησης σε επίπεδο γραμμής διακινούμενων ειδών, ενώ προστίθεται και η νέα κατηγορία «Λοιπές Διακινήσεις».

Σημαντικές νέες δυνατότητες και λειτουργικές βελτιώσεις ενσωματώνει η νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp για κινητές συσκευές, ενισχύοντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και διευκολύνοντας την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της Β’ Φάσης της Ψηφιακής Διακίνησης Αποθεμάτων.

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες που αφορούν τόσο την έκδοση παραστατικών διακίνησης όσο και την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητά τους μέσω σάρωσης QR code ή επιλογής των αντίστοιχων λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ενώ η μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Στο πεδίο της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων, η εφαρμογή υποστηρίζει πλέον νέους τύπους παραστατικών, όπως το Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο (9.1), το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (9.2) και το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (10.2). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση» για παραστατικά τύπου 9.3, ενώ υποστηρίζεται και η διαβίβαση παραστατικών σε περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης για τους τύπους 9.1, 9.2 και 10.2.

Επιπλέον, ενεργοποιείται η διαβίβαση στοιχείων ειδών συσκευασίας στα παραστατικά διακίνησης και παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης και συσχέτισης πολλαπλών ΜΑΡΚ με τα εκδοθέντα παραστατικά. Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την καταχώριση του σκοπού διακίνησης σε επίπεδο γραμμής διακινούμενων ειδών, ενώ προστίθεται και η νέα κατηγορία «Λοιπές Διακινήσεις».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λειτουργίες της Β’ Φάσης για την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης, καθώς πλέον υποστηρίζονται η έναρξη διακίνησης, οι μεταφορτώσεις από μεταφορέα, η παράδοση από μεταφορέα – είτε πλήρης είτε μερική ή ακόμη και σε περίπτωση μη παράδοσης – καθώς και η ολοκλήρωση της παραλαβής από τον παραλήπτη.

Παράλληλα, εισάγεται η νέα λειτουργία «Αγαπημένα», μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν παραστατικά που χρησιμοποιούν συχνά και να τα επανεκδίδουν εύκολα και άμεσα μέσα από την εφαρμογή, εξοικονομώντας χρόνο στις καθημερινές τους συναλλαγές. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι αναλυτικές οδηγίες και βοηθητικό υλικό για τη χρήση της εφαρμογής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπό της, ενώ για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00 είτε ψηφιακά μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.