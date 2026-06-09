Η παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί περισσότερο χρονικό περιθώριο στις επιχειρήσεις για να ελέγξουν και, όπου απαιτείται, να διορθώσουν την αυτόματη αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων τους με τους νέους κωδικούς.

Παράταση και πρόσθετες διευκολύνσεις για χιλιάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία προσαρμογής στους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2025) προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Με τη νέα ρύθμιση τροποποιείται η απόφαση Α.1004/2026 που καθόριζε τη διαδικασία αντιστοίχισης των παλαιών ΚΑΔ 2008 με το νέο σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί περισσότερο χρονικό περιθώριο στις επιχειρήσεις για να ελέγξουν και, όπου απαιτείται, να διορθώσουν την αυτόματη αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων τους με τους νέους κωδικούς. Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, μεταβολές ή διακοπές ΚΑΔ έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας myAADE, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η διευκόλυνση αφορά περιπτώσεις όπου η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών δραστηριοτήτων με τους νέους ΚΑΔ δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο εφόσον δεν έχουν προηγηθεί άλλες μεταβολές ΚΑΔ στην έδρα ή σε υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας, οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση στους ΚΑΔ θα πραγματοποιείται με βάση τις γενικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι από την 31η Οκτωβρίου 2026 και μετά θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή διορθώσεις. Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι σε περιπτώσεις διόρθωσης της αντιστοίχισης μετά την καταληκτική ημερομηνία θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει το άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτή η ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, χωρίς πρόστιμο, επισυνάπτοντας το έντυπο Δ211 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημά τους.

