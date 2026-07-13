Το άτυχο βρέφος είχε γενηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 20 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με το tempo24, το νεογνό είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.

Παρά τη συνεχή φροντίδα και τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου.

Η απώλεια έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, ενώ η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.