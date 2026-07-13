O 13χρονος νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα.

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών μεταφέρθηκε ένας 13χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το παιδί αρχικά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας, όμως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο 13χρονος υπέστη τραυματισμούς από την πτώση, μεταξύ των οποίων εγκαύματα και κατάγματα. Όπως φέρεται να ανέφερε στους γιατρούς, έπεσε μόνος του, χωρίς να εμπλακεί άλλο όχημα στο περιστατικό. Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.