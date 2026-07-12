Η διερεύνηση αναμένεται να δείξει εάν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια ή για άλλο περιστατικό που οδήγησε στην ανάφλεξη των οχημάτων.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, σε πολυκατοικία επί της οδού Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα δίκυκλο που βρισκόταν στην πυλωτή και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Η γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα οι καπνοί να εισχωρήσουν στους κοινόχρηστους χώρους και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Οι ένοικοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν τόσο για την κατάσβεση της φωτιάς όσο και για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και ένας ασθενής

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια από τα διαμερίσματά τους δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή, ενώ στο σημείο έσπευσαν και διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με τους ενοίκους να απομακρύνονται εγκαίρως από το επικίνδυνο σημείο.

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια.

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