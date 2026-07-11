Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Έσβησε μετά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα, λίγο μετά τις 17:00, η οποία σβήστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τουαλέτα κοντά στους κοιτώνες των γιατρών.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αλλά και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι των ασθενών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο Νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.