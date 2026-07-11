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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε στη Θεσπρωτία η οποία δύο ώρες, περίπου, αργότερα, οριοθετήθηκε.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» έγραφε το μήνυμα.

{https://x.com/112Greece/status/2075956841067008134}

Η φωτιά ήταν σε δασική έκταση πλησίον της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, στην περιοχή κοντά στο πάρκινγκ του Λαμπόβου και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση βοήθησαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.