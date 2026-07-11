Παρά τις ομοιότητες με τη Γη, ο Τιτάνας παραμένει ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος.

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά σώματα του Ηλιακού Συστήματος, καθώς είναι το μοναδικό μέρος, εκτός από τη Γη, όπου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σταθερών υγρών στην επιφάνειά του.

Διαθέτει ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, σύννεφα και βροχοπτώσεις, τα οποία αποτελούν μέρος ενός φυσικού κύκλου παρόμοιου με τον υδρολογικό κύκλο της Γης. Ωστόσο, αντί για νερό, ο κύκλος αυτός βασίζεται κυρίως στο υγρό μεθάνιο και το αιθάνιο, ενώ το έδαφος πάνω στο οποίο ρέουν τα ποτάμια αποτελείται από εξαιρετικά σκληρό παγωμένο νερό.

Οι περισσότερες γνώσεις μας για τον Τιτάνα προέρχονται από την αποστολή Cassini-Huygens, μια συνεργασία της NASA, της Ευρωπαϊκής και της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Επειδή η πυκνή ατμόσφαιρα του δορυφόρου δεν επιτρέπει την άμεση παρατήρηση της επιφάνειάς του, το διαστημόπλοιο Cassini χρησιμοποίησε ραντάρ για να τη χαρτογραφήσει επί περισσότερα από δέκα χρόνια.

Το 2005, η ευρωπαϊκή συσκευή Huygens προσεδαφίστηκε στον Τιτάνα, καταγράφοντας εικόνες από κοιλάδες, ποτάμια και στρογγυλεμένους βράχους πάγου, οι οποίοι υποδηλώνουν ότι η περιοχή είχε διαμορφωθεί από τη ροή υγρών.

Ο κύκλος του μεθανίου στον Τιτάνα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον κύκλο του νερού στη Γη. Το μεθάνιο εξατμίζεται από τις λίμνες και τις θάλασσες, σχηματίζει σύννεφα, πέφτει ως βροχή και δημιουργεί ποτάμια που καταλήγουν ξανά στις θάλασσες. Παρότι η διαδικασία είναι ανάλογη, εξελίσσεται πολύ πιο αργά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της μικρής ποσότητας ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην τροχιά του Κρόνου. Επιπλέον, οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες αλλά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονες όταν συμβαίνουν.

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Οι μεγαλύτερες θάλασσες του Τιτάνα, η Kraken Mare και η Ligeia Mare, βρίσκονται κοντά στον βόρειο πόλο και τροφοδοτούνται από ποτάμια μεθανίου. Έρευνες έδειξαν ότι η Ligeia Mare αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, ενώ η Kraken Mare περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες αιθανίου. Ακόμη και οι αμμόλοφοι του ισημερινού δεν αποτελούνται από ορυκτή άμμο, αλλά από στερεά οργανικά υλικά που σχηματίζονται από ενώσεις άνθρακα.

Παρά τις ομοιότητες με τη Γη, ο Τιτάνας παραμένει ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Η ατμόσφαιρά του είναι πυκνότερη, η βαρύτητα πολύ ασθενέστερη και η θερμοκρασία φτάνει περίπου τους –179 °C. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά της βροχής και τη μορφή του τοπίου. Το υγρό μεθάνιο δεν θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξη ζωής όπως τη γνωρίζουμε, όμως η πλούσια οργανική χημεία του Τιτάνα τον καθιστά ιδανικό πεδίο έρευνας για την κατανόηση της εξέλιξης των πλανητικών σωμάτων και των χημικών διεργασιών που μπορεί να προηγούνται της εμφάνισης ζωής.

Η επόμενη σημαντική αποστολή θα είναι το Dragonfly της NASA, ένα ιπτάμενο όχημα που αναμένεται να εκτοξευθεί γύρω στο 2028 και να φτάσει στον Τιτάνα στα μέσα της δεκαετίας του 2030, με στόχο να εξερευνήσει από κοντά την επιφάνεια και τη χημική σύσταση αυτού του μοναδικού κόσμου.

Πηγή spacedaily.com