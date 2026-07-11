Τονίζει ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν, σηματοδοτούν αλλαγή πορείας για το κόμμα.

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε «επιτυχημένη» και «ιστορική» τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν, σηματοδοτούν αλλαγή πορείας για το κόμμα.

Σε ανάρτησή του, ο βουλευτής υποστήριξε πως «σταθήκαμε όρθιοι, αλλάξαμε την καταστροφική απόφαση και συνεχίζουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο», προσθέτοντας με έμφαση ότι «για τρίτη φορά η προσπάθεια διαγραφής μου έπεσε στο κενό».

Η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση των εργασιών της στις 18 και 19 Ιουλίου, με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος (σσ. ΕΛΑΣ) έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σύμφωνα με το προεδρείο της συνεδρίασης, συμμετείχαν συνολικά 140 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εκ των οποίων 81 ήταν παρόντα διά ζώσης και 59 συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, γεγονός που διασφάλισε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη των αποφάσεων.

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Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Η δηλωση μου μετα την ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ συνεδριαση της Κεντρικης Επιτροπης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημερα.

Σταθηκαμε ορθιοι,αλλαξαμε την καταστροφικη αποφαση και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ το επομενο Σαββατοκυριακο.

Α και να μην το ξεχασω,για ΤΡΙΤΗ φορα η προσπαθεια διαγραφης μου ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ!!!!

Απόφαση της ιστορικής ΚΕ της 11/7/2026

Αναλυτικά τα 4 σημεία που ψηφίστηκαν:

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψηφίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

* Πρώτον: Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.

* Δεύτερον: Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

* Τρίτον: Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

* Τέταρτον: Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Στη συνεδρίαση της ΚΕ που είχε συγκληθεί με αίτημα του 1/4 των μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, μετείχαν σύμφωνα με το προεδρείο της συνεδρίασης, 81 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δια ζώσης, και 59 μέλη μέσω zoom. Έτσι, επισημαίνουν ότι υπήρχε απαρτία με 140 μέλη».