Ο πρωθυπουργός φέρεται να κλείνει προς τις πρόωρες κάλπες και μόνο αν δεν βγαίνει ο λογαριασμός θα τις κάνει την Άνοιξη του ‘27 - Η απόφαση για τους 11 του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Ένα νέο σενάριο ως προς τον χρόνο των εκλογών κερδίζει έδαφος στο Μαξίμου. Πάντα με το δεδομένο ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα λάβει οριστική απόφαση στις ολιγοήμερες διακοπές του τον Αύγουστο.

Το σενάριο των πρόωρων βαραίνει στη… ζυγαριά

Το σενάριο λέει ότι ο πρωθυπουργός κλίνει προς τις πρόωρες και μόνο αν δεν του βγαίνει ο λογαριασμός θα τις κάνει την Άνοιξη του ΄27. Δηλαδή, το ακριβώς αντίθετο σενάριο από αυτό που γνωρίζαμε έως τώρα. Ότι «φαβορί» παραμένει το ΄27 και ότι οι πρόωρες είναι το «αουτσάιντερ».

Αυτή είναι η αίσθηση τουλάχιστον που αποκομίζουν τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη. Με πολλά από αυτά να κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου.

Αίσθηση, κοινή λογική ή γνώση;

Ίσως επειδή το θέλουν από τα βάθη της ψυχής τους. Αφού ζήτημα είναι να βρεις έναν ή δύο συνεργάτες του πρωθυπουργού που να συναινούν για εξάντληση της τετραετίας.

Ίσως να είναι ζήτημα κοινής λογικής. Αφού όπως λένε «μία κυβέρνηση που τελειώνει τη δεύτερη θητεία της και είναι κουρασμένη δεν έχει να περιμένει κάτι από το επόμενο οκτάμηνο. Τουλάχιστον όχι κάτι θετικό».

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Πληθαίνουν τα «σημάδια»

Όπως και να έχει τα «σημάδια» για πρόωρες πληθαίνουν και κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει… ελαφρά τη καρδία.

- Μετά από 16 χρόνια συνελήφθησαν ύποπτοι για την τραγωδία στη Marfin.

- Mία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η Αστυνομία συνέλαβε τους δράστες των δολοφονικών επιθέσεων με γκαζάκια σε στελέχη της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη.

Δύο εξελίξεις που βοηθούν την κυβέρνηση στην εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας.

Καλοκαιρινές παρεμβάσεις για την ακρίβεια

Στο πεδίο της ακρίβειας η κυβέρνηση κάνει απελπισμένες ενέργειες να δείξει στο εκλογικό Σώμα ότι ρίχνει τις τιμές. Ή ότι προσπαθεί να τις ρίξει. Πρώτα με την «Συμφωνία Κυρίων» με την αγορά να κρατήσουν «παγωμένες» τις τιμές Ιούλιο και Αύγουστο. Κι επειδή η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό το μήνυμα δεν περνάει στον καταναλωτή αφού όποιος παράγοντας της αγοράς δεν αποδειχθεί «Κύριος» και ανεβάσει τις τιμές δεν θα έχει καμία επίπτωση, πέρασε στο παρασύνθημα.

Έβαλε τους εμπλεκόμενους να δεσμευτούν από τώρα ότι από τις 31 Αυγούστου θα ρίξουν τις τιμές κατά 5% σε 12 κατηγορίες προϊόντων. Για να λάβει την καυστική απάντηση - εν είδει ερώτησης - από την αντιπολίτευση «Γιατί δεν πέφτουν από τώρα; Το καλοκαίρι οι τιμές θα πάνε διακοπές;». Η πραγματική απάντηση είναι ότι η αγορά δεν δέχθηκε στην διαπραγμάτευση να ρίξει τις τιμές από τώρα. Επικαλούμενη τη διεθνή ρευστότητα. Με αποτέλεσμα οι πολίτες - αν δεν υπάρξουν εκτεταμένοι έλεγχοι και πιέσεις κάτω από το τραπέζι - να πληρώσουν προκαταβολικά την μείωση του 5% από Σεπτέμβριο.

Ας μείνουμε όμως στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση ξαφνικά κατακαλόκαιρο.

Καλοκαιρινή πρωτοβουλία και για τις τιμές στα καύσιμα

Κι επειδή στο… ράφι οι όποιες πρωτοβουλίες κρίνονται έωλες, η κυβέρνηση πέρασε στα καύσιμα.

Ο δεύτερος «λαγός» που έβγαλε ο πρωθυπουργός από το καπέλο του ήταν η μείωση στις τιμές των καυσίμων μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Πάλι το ορόσημο είναι το καλοκαίρι. Με παρέμβαση - σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews - του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη στα δύο διυλιστήρια.

Η αποδόμηση της 13ης σύνταξης

Ταυτόχρονα ο Κ. Μητσοτάκης έκανε τα πάντα στη βουλή - στην Ώρα του πρωθυπουργού - για να αποδομήσει την πρόταση Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Πρόταση που έχουν κάνει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να τη δώσει και οι συνταξιούχοι τη θέλουν πολύ.

Το ξαφνικό μέτωπο με τον Τσίπρα

Όπως και το ξαφνικό σφοδρό «μέτωπο» που άνοιξε με τον Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με τον υπουργό Υγείας να μονοπωλεί μία εβδομάδα την επικαιρότητα με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα παραμονές των εκλογών του ’19 και να τον κατηγορεί ότι πήρε λεφτά. Και να τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Με τον Αλέξη Τσίπρα να δεσμεύεται να του στείλει… λουλούδια αντί μήνυσης. Λέγοντας ότι κάθε φορά που του επιτίθεται η ΕΛΑΣ ανεβαίνει και μία μονάδα.

Στόχος η συσπείρωση της ΝΔ

Ακόμη κι έτσι, όμως, η κυβέρνηση πιστεύει ότι επίσης κερδίζει. Αφού μαζί με τη συσπείρωση στην Αριστερά ανεβαίνει και η συσπείρωση μέρους τους εκλογικού Σώματος της Ν.Δ. Για αυτό και το Μαξίμου έκατσε απλώς ένα… βήμα πιο πίσω. Χωρίς να αδειάσει τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Απόφαση για τους 11 του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ένα ακόμη κομμάτι του παζλ να μπαίνει στη θέση του εντός 24ωρων. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους 11 εμπλεκόμενους βουλευτές της Ν.Δ. στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις πληροφορίες να λένε ότι για τους περισσότερους θα υπάρξει απαλλαγή και για κάποιους παραπομπή για πλημμελήματα.

Και την ίδια ώρα, όλο το κομματικό επιτελείο έχει πάρει τα όρη και τα βουνά…

Με το κινητό του Θ. Νέζη να έχει πάρει φωτιά προκειμένου να κλείσει ψηφοδέλτια και κυρίως να κόψει υποψήφιους από το νέο κόμμα Σαμαρά.

Η… εκλογική πληγή Αντώνης Σαμαράς

Κι αν όλα τα παραπάνω δεν είναι επαρκή σημάδια, σίγουρα θα μετρήσει η άποψη που διαμορφώνεται εσχάτως στο Μαξίμου. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς μετατρέπεται σε εκλογική… πληγή. Ειδικά αν η Ν.Δ. αποφασίσει να τον έχει απέναντι της το επόμενο οκτάμηνο. Με πολλούς Καραμανλικούς να έχουν διαλέξει, ήδη, στρατόπεδο. Όχι του Κ. Μητσοτάκη. Και με την διάσπαση της Ν.Δ. να εμπεδώνεται ολοένα και περισσότερο στο εκλογικό Σώμα.

Οι κίνδυνοι των εκλογών το ΄27

Αν κανείς πάντως συνομιλήσει στα σοβαρά με κυβερνητικούς παράγοντες θα διαπιστώσει ότι στην αξιολόγηση τους ως προς το γιατί πρέπει να γίνουν τον Σεπτέμβριο οι εκλογές σειρά έχουν κατά βαρύτητα: Η ακρίβεια που προμηνύεται άγρια το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα με την κυβέρνηση να αδυνατεί να παρέμβει. Η δικαστική εκκρεμότητα για τους Κ. Καραμανλή και Χρ. Τριαντόπουλο στην τραγωδία των Τεμπών. Η δικαστική εκκρεμότητα με το σκάνδαλο των υποκλοπών που δεν λέει να κλείσει. Αφού με τις νέες μηνύσεις κατά της Intellexa,ο φάκελος κινδυνεύει να ξαναανοίξει. Το όποιο νέο σκάνδαλο μπορεί να προκύψει. Ή η όποια νέα στραβοτιμονιά της κυβέρνησης. Και φυσικά η πιθανή επικίνδυνη δυναμική που μπορεί να αποκτήσουν δύο βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι της Ν.Δ.. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Με τον συνδυασμό και των δύο να αποδεικνύεται άκρως επικίνδυνος. Με το νέο κόμμα Σαμαρά να συρρικνώνει τα ποσοστά της Ν.Δ. την ίδια ώρα που θα ανεβαίνουν τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα. Με τον κίνδυνο η διαφορά Ν.Δ. - ΕΛΑΣ να βαίνει μειούμενη. Τόσο που να δημιουργεί ελπίδες ακόμη και για την πολιτική ανατροπή.