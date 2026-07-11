Ακόμη και σήμερα η Δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί.

Με καθυστέρηση 16 ετών και σύμφωνα με αστυνομικές διαρροές κατόπιν ενός ανώνυμου email που ονομάτιζε τους συλληφθέντες ως υπεύθυνους, το μεσημέρι της Παρασκευής είχαμε τις συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin.

Παρά την τεράστια καθυστέρηση και την πολυετή αποτυχία των Αρχών να εντοπίσουν και να στείλουν τους υπεύθυνους για τη δολοφονία της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Επαμεινώνδας Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια, ακόμη και σήμερα η Δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Ως εκ τούτου, εάν αποδειχθεί πως οι συλληφθέντες είναι οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, δεν υπάρχουν «ναι μεν αλλά», παρά μόνο η ποινή που θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Επειδή ωστόσο διανύουμε περίεργες εποχές, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε πως και πριν από κάποια χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι πανηγύριζαν και έκαναν διθυραμβικές δηλώσεις για τη σύλληψη δύο άλλων υπόπτων για το φονικό εμπρησμό, με την υπόθεση να καταλήγει σε φιάσκο, αφού οι ύποπτοι προφυλακίστηκαν και εν τέλει αθωώθηκαν τον Οκτώβρη του 2016 από το Μικτό Ορκωτό.

Είπαμε, διανύουμε ύποπτες εποχές.

Ε.Σ.