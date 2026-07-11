Η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή, με αποτέλεσμα το επιβατικό όχημα να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 03:00 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Δροσίνη, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και συνεργεία που ανέλαβαν την απομάκρυνση των οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.

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