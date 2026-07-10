Από πνιγμό έχασαν τη ζωή τους τρεις ηλικιωμένοι.

Τρεις θάνατοι από πνιγμό καταγράφηκαν σε μία ημέρα, στη Χαλκιδική, τον Πύργο και την Τήνο, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Το πρωί της Παρασκευής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 83χρονος, από τη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας- Σπιάντζας, στον δήμο Πύργου. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην παραλία Ποτίδαιας, του δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, ένας 79χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας έδωσε στον 79χρονο τις πρώτες βοήθειες και έκανε καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, προτού ο άνδρας διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έχασε τη ζωή του από πνιγμό και ένας 81χρονος στην Τήνο. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγ. Ιωάννη. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Και στις τρεις περιπτώσεις, τα τοπικά Λιμεναρχεία που διενεργούν την προανάκριση παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.