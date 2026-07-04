Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν τα δύο παιδιά.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία της Πιάτσας, στον Πύργο, όταν δύο ανήλικα αδέλφια κινδύνευσαν να πνιγούν εξαιτίας του έντονου κυματισμού.

Η άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη και ενός διασώστη του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το 15χρονο κορίτσι άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δυσκολευόταν να παραμείνει στην επιφάνεια λόγω του έντονου κυματισμού. Ο 13χρονος αδελφός της έσπευσε να τη βοηθήσει, όμως και ο ίδιος παρασύρθηκε από τα κύματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι δύο.

Καθοριστική ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη που βρισκόταν σε υπηρεσία στην παραλία, καθώς και ενός διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε το μπάνιο του εκτός υπηρεσίας. Οι δύο άνδρες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και κατάφεραν να ανασύρουν τα παιδιά με ασφάλεια.