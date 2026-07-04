Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, καθώς κάθε αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και μια κακή βραδιά αρκεί για να βάλει τέλος στα όνειρα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Πριν από την τελική ευθεία της διοργάνωσης, η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 αποτελεί το πρώτο πραγματικά μεγάλο τεστ για τις ομάδες που συνεχίζουν την πορεία τους προς την κορυφή.

Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, καθώς κάθε αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και μια κακή βραδιά αρκεί για να βάλει τέλος στα όνειρα για την κατάκτηση του τροπαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές μονομαχίες, εκπλήξεις που καραδοκούν και παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί.

Η αυλαία ανοίγει με την αναμέτρηση του Καναδά απέναντι στο Μαρόκο, σε ένα ζευγάρι που χαρακτηρίζεται από ισορροπία και ένταση. Οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν ταχύτητα και πειθαρχία, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε παιχνίδια αυτού του επιπέδου. Αμέσως μετά, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη, έχοντας τον τίτλο του φαβορί, αλλά γνωρίζοντας πως οι Νοτιοαμερικανοί παραδοσιακά δυσκολεύουν κάθε αντίπαλο.

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι και αυτό της Βραζιλίας με τη Νορβηγία. Η «σελεσάο» διαθέτει ποιότητα και επιθετικό ταλέντο, όμως η Νορβηγία έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες με σωστή αμυντική λειτουργία και αντεπιθέσεις. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη του Μεξικού με την Αγγλία, όπου οι Άγγλοι καλούνται να διαχειριστούν και την πίεση της έδρας που θα ευνοεί τους Μεξικανούς.

Το σημαντικότερο ίσως ευρωπαϊκό ντέρμπι της φάσης είναι εκείνο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Πρόκειται για δύο ομάδες που γνωρίζονται πολύ καλά, με κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία και παίκτες υψηλού επιπέδου. Οι λεπτομέρειες, η τακτική και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές αναμένεται να κρίνουν την πρόκριση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Οι Αμερικανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την υποστήριξη του κοινού, ενώ οι Βέλγοι διαθέτουν εμπειρία και ποιότητα για να προχωρήσουν πιο μακριά στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι από τις πιο αμφίρροπες της φάσης.

Η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, όμως σε νοκ άουτ αγώνες δεν υπάρχουν εύκολες αποστολές. Η Αίγυπτος έχει δείξει ότι μπορεί να αμύνεται αποτελεσματικά και να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία. Τέλος, η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία σε ένα ζευγάρι που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, καθώς και οι δύο ομάδες διαθέτουν ποιότητα, οργάνωση και εμπειρία.

Οι νικητές των οκτώ αναμετρήσεων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παζλ στα προημιτελικά, όπου οι διασταυρώσεις υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις. Η πορεία προς τον τελικό του Λος Άντζελες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με κάθε παιχνίδι να αποκτά χαρακτήρα τελικού. Από εδώ και πέρα, η συγκέντρωση, η ψυχραιμία και οι προσωπικότητες των μεγάλων παικτών θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της ομάδας που θα φτάσει μέχρι την κορυφή.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Καναδάς - Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη - Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό - Αγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Πορτογαλία - Ισπανία

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ - Βέλγιο

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Ελβετία - Κολομβία

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός

19/07 (00:00, Μαϊάμι)



ΤΕΛΙΚΟΣ

19/07 (22:00, Λος Άντζελες)