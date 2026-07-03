Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους του Trendyol τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική αγορά.

Μια υπόθεση που θυμίζει την κλασική αναμέτρηση του Δαυίδ με τον Γολιάθ εκτυλίχθηκε στις δικαστικές αίθουσες της Αθήνας, με πρωταγωνιστή μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση που κατάφερε να αποσπάσει μια πρώτη σημαντική δικαστική νίκη απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Τουρκία.

Η «GRUPPO PAPARAZZI ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΕ», ελληνική εταιρεία με πολυετή παρουσία στον χώρο της εμπορίας ετοίμων ενδυμάτων, βρέθηκε αντιμέτωπη με, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μια οργανωμένη πρακτική διακίνησης απομιμητικών προϊόντων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «TRENDYOL B.V.». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι στην πλατφόρμα διακινούνταν προϊόντα που έφεραν στοιχεία τα οποία παρέπεμπαν στα δικά της εμπορικά σήματα, αλλά ήταν αισθητά κατώτερης ποιότητας και πωλούνταν σε τιμές πολύ χαμηλότερες από εκείνες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους της τουρκικής πλατφόρμας. Η Trendyol συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή, με εκατομμύρια χρήστες και σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Απέναντι σε έναν τέτοιο επιχειρηματικό κολοσσό, η ελληνική εταιρεία επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω των δικαστικών διαδικασιών θα μπορούσε να προστατεύσει το εμπορικό της σήμα και τα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

Έτσι, προχώρησε στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής αποζημίωσης για προσβολή του εμπορικού της σήματος και καταγγελίας για αθέμιτο ανταγωνισμό. Παράλληλα, προσέφυγε και στην Ποινική Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας προσβολή εμπορικού σήματος, απάτη, πλαστογραφία προϊόντων και παραβίαση των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η πρώτη δικαστική δικαίωση ήρθε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Με την υπ' αριθμ. 4510/2026 απόφασή του, το δικαστήριο απαγορεύει στην «TRENDYOL B.V.» να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο το εμπορικό σήμα της ελληνικής εταιρείας, ενώ παράλληλα απειλεί χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση της δικαστικής απόφασης.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια πρώτη αλλά ιδιαίτερα σημαντική νίκη για την ελληνική επιχείρηση, καθώς δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο στη μάχη κατά των απομιμήσεων και της παράνομης χρήσης εμπορικών σημάτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι σε διεθνείς ψηφιακούς κολοσσούς, οι οποίοι διαθέτουν τεράστια οικονομική και εμπορική ισχύ.

Από την πλευρά της, η «GRUPPO PAPARAZZI ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΕ» εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαστική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας δεν αφορά μόνο την προάσπιση των δικών της συμφερόντων, αλλά και την ευρύτερη ανάγκη προστασίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όπως επισημαίνει, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρακτικές που πλήττουν τον υγιή ανταγωνισμό και δημιουργούν συνθήκες άνισης αντιμετώπισης στην αγορά.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια στα ελληνικά δικαστήρια, καθώς εκκρεμούν οι υπόλοιπες δικαστικές διαδικασίες που έχει κινήσει η εταιρεία. Ωστόσο, η σημερινή απόφαση αποτελεί ήδη μια ηχηρή δικαστική νίκη για τον «ελληνικό Δαυίδ», ο οποίος απέδειξε ότι ακόμη και απέναντι σε έναν πανίσχυρο «Γολιάθ» του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη μπορεί να αποδώσει καρπούς.