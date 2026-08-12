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Η Ελληνική Αστυνομία είχε ηγετικό ρόλο στην τετραήμερη διεθνή επιχείρηση «AERIAL CASH ROUTES» στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, με τη συμμετοχή Αρχών από έξι ευρωπαϊκές χώρες και της Europol.

Σημαντική διεθνή επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων εσόδων εγκληματικών δικτύων πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Adolfo Suárez Madrid-Barajas, με τη συμμετοχή και ηγετικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «AERIAL CASH ROUTES» πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας EMPACT, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων χρηματικών ποσών που επιχειρούνταν να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετοχή έξι ευρωπαϊκών χωρών

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, ενώ στη δράση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Europol.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της Central Criminal Intelligence Unit της ισπανικής Guardia Civil, με την υποστήριξη της Frontex.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε ταξιδιώτες που μετέφεραν ποσά άνω των 10.000 ευρώ, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τη μεταφορά μετρητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Εντοπίστηκαν 21.285 ευρώ σε αδήλωτα μετρητά

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 21.285 ευρώ σε αδήλωτα μετρητά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος ταξίδευε μαζί με ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Αρχές εντόπισαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, αλλά και μέσα σε συσκευασίες τροφίμων και ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα του ανηλίκου.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία.

Στο επίκεντρο η «διαδρομή του χρήματος»

Η δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πλαίσιο EMPACT 2026-2027 και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων και προσώπων (Most Threatening Criminal Networks and Individuals – MTCN&I).

Η Ελλάδα συμμετέχει στη συγκεκριμένη προτεραιότητα ως Co-Driver, ενώ το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει και τον ρόλο του Action Leader στη δράση «Tracking Dirty Money: The role of MTCN&I in Global Laundering Schemes».

Στη δράση συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και το ARO GREECE της Γενικής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και Οργανωμένου Εγκλήματος της ΑΑΔΕ.

«Follow the money» για την αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων

Κεντρική φιλοσοφία της συγκεκριμένης επιχειρησιακής προσέγγισης είναι η αρχή «follow the money», δηλαδή η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος.

Στόχος των Αρχών δεν είναι μόνο ο εντοπισμός και η σύλληψη των μελών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και η ανίχνευση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κατάσχεση και τελικά η δήμευση των παράνομων εσόδων, στερώντας από τα εγκληματικά δίκτυα τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τη δράση τους.

Η στέρηση των παράνομων κερδών θεωρείται κομβικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα των εγκληματικών δικτύων να χρηματοδοτούν νέες δραστηριότητες και να διοχετεύουν τα παράνομα έσοδά τους στη νόμιμη οικονομία.