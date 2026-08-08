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Τι εντόπισαν οι Αρχές μετά από την επιχείρηση στην Αργολίδα.

Σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αργολίδα προχώρησε το πρωί της Παρασκευής 7/8 η ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -19- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

2 άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

2 άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

1 άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

1 άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

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Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.