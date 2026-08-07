Οι επιβάτες θα μπορούν να τοποθετούν δωρεάν κάτω από το κάθισμα μπροστά τους μια τσάντα χειρός, μια τσάντα για φορητό υπολογιστή ή ένα μικρό σακίδιο πλάτης, εφόσον αυτό πληροί τις καθορισμένες διαστάσεις.

Για τους επιβάτες της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar, οι ημέρες που προσπαθούν να στριμώξουν τη χειραποσκευή τους σε ένα ντουλαπάκι πάνω από τα καθίσματα, ήδη γεμάτο με τις βαλίτσες των συνεπιβατών τους, φτάνουν στο τέλος τους.

Η εταιρεία θα χρεώνει τους επιβάτες για την τοποθέτηση των χειραποσκευών τους στα εναέρια ντουλαπάκια της καμπίνας, με το νέο μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2027. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από τις αναφορές επιβατών και εργαζομένων της αεροπορικής εταιρείας, οι οποίοι χαρακτήρισαν ως «τα πιο αγχωτικά σημεία της εμπειρίας στο αεροδρόμιο» το ζύγισμα των αποσκευών στην πύλη αναχώρησης και τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμου χώρου στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή, η Jetstar γίνεται η τελευταία αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που εισάγει σύστημα πληρωμής για τη μεταφορά χειραποσκευών στα ντουλαπάκια. Αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται ήδη από αρκετές οικονομικές αεροπορικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι οποίες χρεώνουν επιπλέον τους επιβάτες για τη χρήση των συγκεκριμένων χώρων.

Οι επιβάτες θα μπορούν να τοποθετούν δωρεάν κάτω από το κάθισμα μπροστά τους μια τσάντα χειρός, μια τσάντα για φορητό υπολογιστή ή ένα μικρό σακίδιο πλάτης, εφόσον αυτό πληροί τις καθορισμένες διαστάσεις, ανακοίνωσε η Jetstar.

Αντίθετα, η χρήση των ντουλαπιών αποσκευών στην καμπίνα θα έχει επιπλέον κόστος, το οποίο θα ξεκινά από 25 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 18 δολάρια ΗΠΑ) ανά διαδρομή. Η τελική τιμή θα εξαρτάται από το δρομολόγιο της πτήσης. Οι αποσκευές που θα τοποθετούνται στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα θα μπορούν να ζυγίζουν έως και 10 κιλά, ενώ δεν θα υποβάλλονται πλέον σε ζύγισμα από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας κατά την αναμονή των επιβατών στην πύλη επιβίβασης.

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Παράλληλα, η Jetstar ανακοίνωσε ότι καταργείται το υφιστάμενο όριο των 7 κιλών για τη μικρή αποσκευή που τοποθετείται κάτω από το κάθισμα, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους ταξιδιώτες. Όπως πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, έτσι και οι αυστραλιανές και νεοζηλανδικές εταιρείες έχουν ήδη εφαρμόσει χρεώσεις για παραδοτέες αποσκευές, επιλογή θέσης, αλλά και για ορισμένες υπηρεσίες όπως γεύματα και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης αναφέρει το kdvr.com.

Η Jetstar υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα συμβάλει στη μείωση της ταλαιπωρίας και της έντασης στις πύλες επιβίβασης, προσφέροντας μια πιο ομαλή διαδικασία πριν από την αναχώρηση των πτήσεων. «Δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να μεταφέρουν μια αποσκευή που τοποθετείται κάτω από το κάθισμα, με την επιλογή προσθήκης της υπηρεσίας Priority Carry-on, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο στα ντουλαπάκια, να επιταχύνουμε την επιβίβαση και να βοηθήσουμε περισσότερες πτήσεις να αναχωρούν στην ώρα τους», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Jetstar, Στέφανι Τάλι.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η νέα πολιτική θα διασφαλίσει πως οι επιβάτες θα πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται, αντί να επιβαρύνονται με κόστος για παροχές που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η Σάρον Πίτερσεν, διευθύνουσα σύμβουλος του AirlineRatings.com, εξέφρασε διαφορετική άποψη, επισημαίνοντας ότι οι βασικές τιμές των εισιτηρίων της Jetstar παραμένουν υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες οικονομικών αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης, όπως η Ryanair και η Wizz Air, που έχουν ήδη εφαρμόσει παρόμοιες πολιτικές.

«Η αρχική τιμή της Jetstar είναι συνήθως αρκετά υψηλότερη από αυτή που μπορούν να προσφέρουν η Ryanair ή η Wizz Air, κυρίως επειδή η Αυστραλία δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο ανταγωνισμού και επειδή οι μισθοί, οι φόροι και τα λειτουργικά κόστη είναι σημαντικά υψηλότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.