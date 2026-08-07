Το Μεξικό σπάει το κοινό μέτωπο της Concacaf στηρίζοντας τον πρόεδρο της FIFA - Εντείνονται οι φήμες ότι επιδιώκει να ενταχθεί στη Conmebol

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μεξικού διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη Concacaf (Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της στον αμφιλεγόμενο πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μια κίνηση που βαθαίνει τον «εμφύλιο» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Concacaf έχει ζητήσει πλήρη επανεξέταση της διακυβέρνησης της FIFA μετά το φιάσκο με το σχέδιο πώλησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στηρίζει το αίτημα της UEFA για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής με μποϊκοτάζ διοργανώσεων εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού (FMF) εξηγεί, έως έναν βαθμό, τη διστακτικότητα της Concacaf, καθώς το δεύτερο ισχυρότερο μέλος της μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, η παγκόσμια ομοσπονδία ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι θεσμικές διαδικασίες της - μια έμμεση προειδοποίηση κατά οποιασδήποτε αμφισβήτησης της ηγεσίας της πριν από τις προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου. Το Μεξικό υιοθέτησε πλήρως αυτή τη θέση.

«Η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πεπεισμένη ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί τη θεμελιώδη αξία της και η καλύτερη υπεράσπισή του βρίσκεται στη θεσμική ακεραιότητα και στον σεβασμό των διαδικασιών διακυβέρνησης που το διασφαλίζουν», ανέφερε η FMF.

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«Για τον λόγο αυτό, η FMF δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα εγκρίνει οποιαδήποτε διαδικασία συγκληθεί εκτός αυτού του θεσμικού πλαισίου και στηρίζει την έκκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος Ινφαντίνο στις 5 Αυγούστου 2026, ώστε να συνεχίσουμε όλοι μαζί να αναπτύσσουμε το ποδόσφαιρο προς όφελος των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA. Η FMF στηρίζει την ηγεσία του προέδρου Ινφαντίνο και τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μέσω της ενίσχυσης των θεσμών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ακολούθησε η Αργεντινή

Το παράδειγμα του Μεξικού ακολούθησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) , στηρίζοντας τον Ινφαντίνο με μια ιδιαίτερα εγκωμιαστική ανακοίνωση με την οποία εξέφραζε την υποστήριξή της προς την ηγεσία του κατά την τελευταία δεκαετία.

Σε αντίθεση με την Concacaf, η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (Conmebol) εμφανίζεται ενωμένη στο πλευρό του Ινφαντίνο. Παράλληλα, εντείνονται οι εικασίες ότι το Μεξικό εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Concacaf και να ενταχθεί στη Conmebol.

«Σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που είναι γνωστά σε όλους, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της διοίκησης να αποσύρει ένα σχέδιο που από την πρώτη στιγμή δημιούργησε περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες στην ποδοσφαιρική οικογένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της AFA.

«Γι' αυτό αξίζει να επισημανθεί η αναγνώριση των λαθών που έγιναν κατά τη διαδικασία αυτή, καθώς και η συγγνώμη που εκφράστηκε στο ειλικρινές μήνυμα προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η προτεραιότητα στα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών και των συνομοσπονδιών.

»Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, η δική σας ηγεσία οδήγησε στον βαθύ μετασχηματισμό της FIFA, ανοίγοντας τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες, ώστε μέσω του ειλικρινούς και του άμεσου διαλόγου να συνεχίσουμε από κοινού να αναπτύσσουμε το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές του.

»Κατά την άποψή μας, αυτή η μεταρρύθμιση βασίστηκε σε ένα μοντέλο διαφανούς διακυβέρνησης, στον σεβασμό των καταστατικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών, αρχές απαραίτητες για να παραμείνει η ποδοσφαιρική οικογένεια ενωμένη και να συνεχίσει να προωθεί βελτιώσεις τόσο στον αθλητισμό όσο και στους θεσμούς, προς όφελος εκατομμυρίων ανθρώπων που αγαπούν και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.

»Ενόψει του επερχόμενου Συνεδρίου της FIFA, η ομοσπονδία μας πιστεύει ακράδαντα ότι ο σωστός δρόμος είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπό τη δική σας ηγεσία, ώστε να αναπτύξουμε ένα καλύτερο και ακόμη πιο συμπεριληπτικό ποδόσφαιρο».

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) επανέλαβε τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο, προσφέροντάς του έναν ακόμη σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθειά του να παρατείνει τη δεκαετή παραμονή του στην προεδρία της FIFA.

Με πληροφορίες από Guardian