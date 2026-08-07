Η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας», όπως την ονόμασε το al-Arabiya, συνδέει τις τρεις χώρες σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την επανάληψη της σύρραξης στην Υεμένη.

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην Μέκκα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Arabiya.

Η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας», όπως την ονόμασε το al-Arabiya, συνδέει τις τρεις χώρες σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την επανάληψη της σύρραξης στην Υεμένη.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι μία «επίθεση κατά μίας από τις πλευρές θα θεωρείται επίθεση κατά όλων».

«Η συμφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής κατά κάθε επιθετικής ενέργειας και ορίζει ότι κάθε στρατιωτική επίθεση κατά μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση κατά όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ